Leyenda del boxeo George Foreman es acusado por presunto abuso sexual contra dos mujeres

Foto: All Bell / Getty Images

Dos mujeres han presentado demandas de abuso sexual contra George Foreman. El hecho se dio en el condado de Los Ángeles acusando a uno de los mejores boxeadores peso completo de la historia. Según reseñó el New York Times, las mujeres alegan que Foreman las habría obligado a tener relaciones sexuales con él en la década de los años 70 cuando ellas eran aún unas adolescentes. Cabe destacar que Foreman negó las acusaciones.

Según denunciaron las mujeres, las cuales utilizaron los seudónimos de Gwen H. y Denise S. para proteger sus identidades, ambas habrían conocido al ex pugilista de 73 años cuando ellas tenían menos de 10 años, la relación se habría dado a través de sus padres quienes fueron uno boxeador y compañero de entrenamiento de Foreman, mientras que el otro era gerente de boxeo y asesor del ex campeón del mundo.

Los presuntos hechos y amenazas de Foreman

Según sigue contando el artículo del New York Times, George Foreman habría preparado y persuadido a las entonces niñas antes de tener relaciones con él en lugares como un hotel de San Francisco hasta un apartamento en Beverly Hills. En la actualidad las dos mujeres tienen más de 60 años, y han presentado las denuncias en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.

Según las mismas denuncias, el ex campeón de los pesos pesados habría amenazado a las dos niñas con el empleo de sus padres, advirtiendo que se quedarían sin el mismo en el caso de contar las supuestas acciones que llevó en contra de ellas.

La defensa de Foreman se pronuncia

La defensa de George Foreman se pronunció y aclaró que desde hace días estarían siendo extorsionados por dos mujeres tanto Foreman como su familia. De igual manera el ex pugilista dio la versión de los hechos: “Durante los últimos seis meses, dos mujeres han estado tratando de extorsionarnos a mí y a mi familia con millones de dólares cada una. Están afirmando falsamente que abusé sexualmente de ellos hace más de 45 años en la década de 1970. Niego rotunda y categóricamente estas acusaciones”, dijo. El ex campeón de peso pesado y medalla de oro olímpica George Foreman reveló que enfrenta acusaciones de abuso sexual por parte de dos mujeres, a quienes señaló de tratar de "extorsionarlo por millones de dólares durante los últimos seis meses". publicó @SkyNews— The LA Vox (@TheLaVox) July 15, 2022

La leyenda del boxeo afirmó que seguirá trabajando con sus abogados para exponer su punto de vista y el origen de sus acusadoras. Ante esta realidad afirmó: “No busco peleas, pero tampoco huyo de ellas“.

También te puede interesar

. ¡Grandeza deportiva! Anthony Joshua se cuelga en hombros la bandera de Ucrania y enaltece la gallardía de Oleksandr Usyk y su país

. ¿Cómo perdió Mike Tyson a sus famosos tigres de bengala?

. Mike Tyson y su temple de acero: en medio de un altercado, un sujeto sacó una pistola y el exboxeador ni parpadeó