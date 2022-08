Shakira reaparece ante la prensa y envía una indirecta a Gerard Piqué

La novela de Shakira y Gerard Piqué continúa, y en esta ocasión la colombiana no deja de darle estocadas al futbolista español a pesar de las constantes afrentas del jugador del Barcelona al exhibirse con su nueva novia sólo hacen más resiliente a la sudamericana.

Y es que en el nombre de Shakira se ha mantenido en la cima de las listas de tendencias de diferentes redes sociales debido a que comenzaron a circular diferentes fotografías en las que se dejó ver sumamente sonriente y con un supuesto mensaje dirigido a Gerard Piqué, de quien se separó hace apenas un par de meses luego de una supuesta infidelidad del jugador, por lo que a continuación te contamos todo lo que sabemos al respecto.

Hace un par de días salieron a la luz una serie de fotografías en las que Gerard Piqué aparece muy bien acompañado de Clara Chía Martí, su nueva novia y diferentes medios españoles aseguraron que dichas imágenes tendrían más que enfurecida a Shakira pues hasta donde se sabe ambos habían pactado no exhibirse públicamente junto a alguna pareja durante al menos un año posterior a su ruptura con el fin de proteger a sus hijos, sin embargo, el futbolista no respetó dicho acuerdo y decidió no esconder su amor por la joven de 23 años.

Tras la publicación de estas imágenes, una horda de medios de comunicación se dio cita en los alrededores de la residencia de Shakira en Barcelona para tratar de conseguir una declaración al respecto y para sorpresa de todos la colombiana no intentó evadirlos y aunque no ofreció ninguna declaración se mostró más que sonriente desde el interior de su vehículo donde viajaba junto a su hermano Tonino y se encargó de que se viera claramente la leyenda de su visera, la cual decía “Afortunada en el amor”.

Ante esto, Shakira no ofreció ninguna declaración debido a que ni siquiera bajó la ventanilla de su vehículo, no obstante, se detuvo un momento para que la fotografiaran y antes de continuar su camino guiñó un ojo a los periodistas y emprendió su huida.

Una vez que comenzaron a circular estas imágenes, los seguidores de la colombiana comenzaron a generar todo tipo de especulaciones al respecto y se aseguró que todo había sido planeado por Shakira para enviarle una indirecta a Piqué pues de esta manera le mostraría que no le ha afecta en nada su nueva relación y que más allá de lamentarse fue “afortunada” por haber terminado con su romance, incluso, algunos más aventurados también aseguraron que dicho mensaje podría ser una pista que indica que la intérprete de “Pies descalzos” ya encontró un nuevo amor, sin embargo, todas estas versiones son solo especulaciones.

