“Las mujeres siempre lloraban”, revelan inquietante historia detrás del grupo de fe secreto de la jueza Amy Coney Barrett

Fueron filtradas declaraciones que revelan que The People of Praise, un grupo secreto de fe cristiana que tiene entre sus filas a la jueza conservadora de la corte suprema Amy Coney Barrett, consideró la obediencia de las mujeres y la subordinación a los hombres como una de sus primeras enseñanzas clave, situación que provocó el llanto de algunas seguidoras.



En un video Dorothy Ranaghan, esposa del fundador del grupo, aparece en un evento privado de People of Praise, explicando cómo algunas mujeres miembros del grupo de fe lloraron intensamente al escuchar las primeras enseñanzas sobre “liderazgo” y los “roles de hombres y mujeres”, en el que los hombres son considerados divinamente ordenados como la “cabeza” de la familia y dominantes sobre las mujeres.



“Algunas de las mujeres, que todavía están en mi grupo de mujeres, como de hecho, usaban anteojos de sol todo el tiempo, porque siempre lloraban y tenían que agarrarse a sus sillas cada vez que alguien comenzaba a enseñar, porque ‘¿Qué vamos a escuchar esta vez?’”, indicó la mujer en una entrevista durante el aniversario 50 de People of Praise.



“Pero todo salió bien al final”, agregó mientras los asistentes y el entrevistador se reían.

Los comentarios vertidos en el video filtrado, marcan la primera vez que se hace pública una declaración sobre las primeras respuestas negativas de algunas mujeres a las enseñanzas de “jefatura”.



The Guardian compartió el clip que le hizo llegar una fuente que pidió permanecer en el anonimato.



Exintegrantes de este grupo, muchos de los cuales critican el dominio que ejerce sobre la vida de los miembros, lo han descrito como un llamado a la completa obediencia de las mujeres a sus maridos.



De acuerdo con el diario, la jueza Barrett, quien vivió en la casa de Ranaghan mientras iba a la facultad de derecho en Notre Dame, nunca ha revelado públicamente ni discutido su pertenencia a People of Praise, donde su padre tenía un papel de liderazgo y donde anteriormente se desempeñó como “sirvienta”.



Simplemente ha expresado que es una “católica fiel” cuyas creencias religiosas no “repercutirían en el desempeño de mis funciones como jueza”.



La oposición personal basada en la fe de Barrett al derecho al aborto y Roe vs. Wade eran conocidos antes de su confirmación en 2020 y previo a que se uniera a la mayoría de los jueces para anular el fallo histórico que protegía el derecho al aborto en Estados Unidos.



La jueza conservadora nunca habló sobre cómo la reversión de Roe vs. Wade podría afectar la vida de una mujer. No obstante, durante el argumento oral en Dobbs v Jackson, Barrett se refirió específicamente a las preguntas sobre la disponibilidad de las llamadas leyes de “refugio seguro” en los EE. UU., con el que las madres pueden dejar a los recién nacidos en lugares designados sin el riesgo de castigo.



The Guardian indica que Barrett insinuó que el contar con tales protecciones legales para las nuevas madres significaba que, si bien las mujeres podrían verse obligadas a parir si se anulaba Roe, no necesariamente se verían obligadas a convertirse en madres ni a llevar una maternidad.



Activistas y escritores a favor del derecho a decidir, denunciaron que el razonamiento de la jueza fue “cruel y peligroso”.