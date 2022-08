Michelle Renaud muestra su silueta mientras baila sobre una tabla de surf con diminuto bikini azul

Michelle Renaud sigue disfrutando de unas lujosas vacaciones por Europa, desde donde ha compartido con millones de seguidores de redes sociales lo bella que luce con diminutos trajes de baño que han dejado a la vista la extrovertida personalidad y belleza que posee a sus 33 años.

Desde hace algunos días la protagonista de la telenovela de TelevisaUnivision ‘La Herencia’ ha dejado con la boca abierta a poco más de 5 millones de seguidores que la admiran a través de su perfil oficial de Instagram, a quienes mostró lo bien que se la está pasando junto a un grupo de amigas con quienes decidió emprender una nueva aventura.

Y es que la bella actriz mexicana no ha dejado de publicar imágenes de su paseo por Europa, en donde ha visitado países como Croacia, Italia y recientemente España, siendo esta última parada la que cautivó por su derroche de sensualidad con ayuda de un bañador pequeñito que expuso al máximo su estilizada silueta mientras se divierte en medio del mar.

Las imágenes que fueron tomadas desde la isla de Formentera, en España, y en ellas Renaud aparece realizando una de las actividades que más disfruta, es decir, bailar, solo que en esta ocasión lo hizo de peculiar manera sobre una tabla de surf y mientras porta un diminuto bikini azulado que resaltó su bronceado perfecto y dejó con la boca abierta a más de uno con sus movimientos de cadera.

“Bailar me rejuvenece y tengo taaaaaanto que agradecer que no puedo parar“, escribió la famosa como descripción junto al breve video en el que recopiló los instantes que más disfrutó durante esta parada por tierras europeas.

Pero eso no fue todo, ya que en otra serie de fotografías compartidas dentro de la misma red social reapareció modelando el mismo conjunto de baño de dos piezas en tono azul, pero en ellas mostró seductores ángulos de su torneada silueta con lo que obtuvo reconocimiento de casi 100 mil fanáticos que reaccionaron con un corazón rojo, además de una lluvia de mensajes en los que destacaron lo bella y espectacular que luce. View this post on Instagram A post shared by Michelle Renaud (@michellerenaud)

La publicación anterior se une a cuatro postales más en las que cautivó posando desde un yate, todo mientras recorre la isla de Capri, en Italia. View this post on Instagram A post shared by Michelle Renaud (@michellerenaud)

