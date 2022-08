VIDEO: Danna Paola calla a sus críticos y revela que se siente más sexy que nunca con su cuerpo

Danna Paola de nueva cuenta dio una lección al demostrar que no dejará que las críticas hacia su cuerpo detengan el éxito que está teniendo en la música, pues le hizo frente a los comentarios que han surgido sobre su “extrema delgadez”, y aseguró que se siente “más sexy que nunca”, por lo que evidenció que se siente orgullosa de su silueta y que no está dispuesta a que los juicios la afecten.

La cantante está en el mejor momento de su carrera, pues recientemente hizo sold out en el Auditorio Nacional, uno de los más importantes de México. Asimismo, la protagonista de “Élite” estrenó el videoclip de “XT4S1S”, canción que ha causado polémica, pero que cuenta con el apoyo de sus fanáticos que ya lo ubicaron en las principales listas de popularidad de las diferentes plataformas.

Ante esto, la cantante de “Oye Pablo” tuvo una conferencia de prensa previo al estreno de su video musical, ahí enfrentó los cuestionamientos sobre la supuesta cirugía que se habría hecho para perder más de 15 kilos de peso. La artista, de 27 años, aclaró que ya no le importa los que digan sobre su figura o sus proyectos, pues está orgullosa de lo que está haciendo en su vida.

“Yo hoy en día me siento más sexy que nunca, dejé justo esta parte de que me dejara de importar lo que opinan, dicen o no dicen de mí. Yo estoy tan feliz conmigo, con mi vida, con mi proyecto, con mi cuerpo, creo que es algo que tenemos justo que empoderar mucho más, es lo único que digo, allá afuera, a todos de verdad, ámense mucho, eso es lo más importante”

Durante la conversación, la intérprete también habló de “XT4S1S”, la cual, dijo produjo junto a su novio Alex Hoyer, con el que aseguró estar feliz, plena, y que “crear música juntos es un sueño”, y aprovechó para también hablar sobre su encuentro con Rosalía, con la que no descartó colaborar en un futuro.