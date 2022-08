Controlar la inflación traerá “algo de dolor” a los hogares en EE.UU., advierte el presidente de la Fed

La inflación ha dejado mucho dolor a la economía de millones de estadounidenses, que deberá esperar un poco más, hasta que las alzas de precios sean controladas, advirtió el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell.

En un discurso que dio este viernes, el presidente del Fed dijo que el banco central no cejará en sus esfuerzos para controlar las alzas de precios, que en julio pasado se fijaron en 8.5%, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales.

Powell adelantó que, en el camino para enfriar los precios de los productos y servicios, los estadounidenses y las empresas del país encontrarán “un poco de dolor”, antes de que el indicador regrese al objetivo del banco central.

En concreto, el presidente de la Fed detalló que se espera que la economía tenga un crecimiento menor, que el mercado laboral sea más débil y que los presupuestos familiares sufran más para solventar sus gastos.

“Es probable que la reducción de la inflación requiera un período sostenido de crecimiento por debajo de la tendencia. Además, es muy probable que se suavicen las condiciones del mercado laboral”, apuntó Powell durante su participación en la inauguración de la Conferencia de Banca Central en Jackson Hole, Wyoming.

“Si bien las tasas de interés más altas, el crecimiento más lento y las condiciones del mercado laboral más suaves reducirán la inflación, también traerán algo de dolor a los hogares y las empresas”, abundó.

El presidente de la Fed abundó que estos son los “costos desafortunados” que se deben aceptar para lograr una reducción de la inflación, “el hecho de no restaurar la estabilidad de precios significaría un dolor mucho mayor”.

La Fed mantendrá el alza de la tasa de referencia

Durante su presentación, el presidente de la Fed adelantó que ni los estadounidenses ni los mercados deben esperar que el banco central se detenga en la estrategia para aumentar las tasas de interés base.

Powell dijo que se deberá esperar una política económica mucho más estricta en los próximos meses como parte para controlar los precios de productos y servicios.

Sin embargo, para algunos analistas, las palabras de Powell únicamente podrían tener sentido si la tasa de empleo se mantiene sólida, como en los últimos meses.

Pero si este indicador se pone en riesgo, tal como el mismo presidente de la Fed lo ha dicho, los analistas consideran que el banco central podría retroceder en su política para aumentar las tasas bases si el desempleo aumenta.

Incluso, para un sector de los mercados, la Fed podría volver a una política monetaria de recorte de tasas si el mercado laboral se deteriora lo suficiente a partir del próximo año.

La Fed ha tomado la solidez del mercado laboral como uno de los pilares de su política alcista en medio de una estrategia para controlar la inflación que ha sido cuestionada por el riesgo de llevar a la economía a una recesión.

En semanas recientes, el dato sobre empleo en el país salvó un par de semanas en las que se conoció que la inflación se ubicó en el 8.5% y que la economía se contrajo por segundo trimestre consecutivo, lo que abriría la puerta a una recesión técnica.

No obstante, no todos los analistas coinciden y un sector considera que la Fed no cederá a las presiones y avanzará en el alza de las tasas base hasta que la inflación regrese al objetivo del 2%.

En su último discurso, el presidente de la Fed no dio ninguna señal sobre qué tan alto podrían llegar las tasas en el camino para controlar la escalada de precios.

También te puede interesar:

– Cada vez menos estadounidenses están considerando dejar su actual trabajo, dice encuesta de la Fed

– Precios de comestibles subieron hasta 38% en julio, el mayor aumento desde 1979

– ¿Es la inflación más dañina que la recesión?