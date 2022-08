De sesiones en bikini a intensas rutinas de ejercicio: Las 5 fotos de Anahí que arrasaron en Instagram

Fue durante la década de los 2000, que Anahí deleitó al público su actuación y talento al cantar en el melodrama “Rebelde”, donde dio vida al icónico personaje de ‘Mía Colucci’, mismo que le valió para ganarse el cariño y respeto de la gente.

A pesar del paso del tiempo fuera de los reflectores y las cabinas de grabación, la intérprete de “Cinco minutos” ha mantenido a un gran número de fieles seguidores que la apoyan en cada nuevo proyecto, ya sea profesional o personal.

Asimismo, Anahí cuenta con una amplia cantidad de fans en redes sociales que se mantienen al tanto sobre lo que acontece en su día a día. Una de sus plataformas más populares es, sin lugar a dudas, Instagram, pues allí ha amasado casi 10 millones de followers.

Y es que la artista comparte postales que dan “una probadita” de lo que vive. En la lista destacan viajes con amigos y familia, sesiones de ejercicio y una que otra imagen atrevida. Por esta razón, aquí te compartimos un recuento de las fotografías que arrasaron dentro de dicha red social.

Tranquilita y tropical

Tremendo revuelo causó la mexicana luego de publicar una postal desde un yate, ocasión para la que optó por un diminuto bikini de rayas que complementó su piel bronceada. ¡Guapísima!

Para unos glúteos de infarto

No es ninguna sorpresa que luego de haber dado a luz dos hijos, Anahí cuente con una de las figuras más ardientes de la industria del entretenimiento, pues se enfoca en cuidarse a través del ejercicio. View this post on Instagram A post shared by Anahi (@anahi)

Por ello, decide hacer partícipe a su público de las intensas rutinas a las que se somete diariamente.

Abdomen ‘de acero’

“Ready for the summer”, escribió la esposa de Manuel Velasco Coello para acompañar una despampanante imagen en donde se le ve enfundada en un traje de baño que evidenció su vientre plano y con cuadritos.

Su regreso a los escenarios

Uno de los momentos más aplaudidos dentro de la gira de Karol G fue la inesperada aparición de Ahaní sobre el escenario, lo que marcó su regreso a un recinto tan imponente como lo fue la arena de la CDMX, el pasado 11 de junio. Y claramente, la artista no dejó pasar la oportunidad de compartir su experiencia con La Bichota a través de Instagram.

Toda una fashionista

“Preciosa”, “Toda una diosa”, “Siempre guapísima”, “Hermosa mujer”, “La más bella de todas” y “Linda”, son algunos de los comentarios que se leen bajo la imagen de su escapada a un destino turístico.

