Horóscopo chino de hoy 27 de agosto: las predicciones para cada signo

De la mano de la rata de agua, este sábado 27 de agosto brillará por su buena energía. Si tienes proyectos pendientes que quieras que perduren en tu vida, aprovecha para iniciarlos hoy.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Lo que sí debes tener en cuenta al momento de buscar tu animal regente es que, de acuerdo a los principios de la astrología china, el año comienza, según los términos de nuestro calendario, el 4 de febrero. Por esta razón, si naciste antes de ese día, tu signo zodiacal será el del año anterior.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

La regente del día puede dedicarse al amor. Después de una semana en que los desafíos y conflictos laborales agotaron física y mentalmente a la rata, este sábado pueden dedicarlo a alimentar su relación de pareja con pequeños detalles o alguna escapada romántica. Por su parte, quienes están solteros, no duden en aceptar las invitaciones que les hagan, hoy tienen muchas posibilidades de encontrar a la persona ideal.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Debido a las tensiones que tuvo que enfrentar esta semana, el buey puede experimentar quebrantos de salud. Su sistema hormonal podría ser el que más afectado se vea, especialmente para las mujeres regidas por el buey. Además de visitar al doctor, la rata les sugiere que inicien alguna actividad que les permita encontrar paz, yoga, Tai Chi, danza o lo que más les agrade.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

El día favorece todos los asuntos relacionados con trabajo y finanzas. Así que los regidos por el tigre pueden aprovechar la energía de hoy para solicitar aumentos de salario, traslados e incluso, aplicar a nuevos empleos. La condición que les pone la rata es que sean humildes a la hora de presentar sus peticiones.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

La rata le sugiere a los regidos por el conejo que inicien un ahorro extra. Las liebres tienen muchos planes en mente para el resto del año, pero no pueden desequilibrar sus finanzas para llevarlos a cabo, es necesario que organicen un presupuesto extra y hoy el día es perfecto para iniciarlo. También es importante que procuren pasar un poco más de tiempo con sus mayores.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

La vida social y pasar tiempo con sus amigos será la prioridad de los nacidos en los años del dragón, especialmente los que llegaron con el nuevo milenio. Sin embargo, y pese a que es importante los espacios de esparcimiento, la rata les aconseja que se cuiden de los excesos, especialmente con el licor. Si no se controlan estarán expuestos a perder dinero, iniciar discusiones y romper vínculos.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Ya más tranquilas después de su encuentro con el cerdo, las serpientes querrán hacer algún cambio. Ya sea de look, dentro de su casa o incluso de ciudad o trabajo. Necesitan mover su energía personal y la de su entorno, pues el estancamiento se empieza a notar. No desaprovechen la oportunidad que les da la rata, pues no se repetirá en un buen tiempo.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Con la regente del día en su contra, los caballos podrían verse enfrascados en discusiones y peleas. Estarán más irascibles y todo se lo tomarán personal. Es importante que mantengan la calma. Consuman te de lavanda o manzanilla y lleven con ustedes un cuarzo rosa.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Una indiscreción podría costarles muy caro a los regidos por la cabra. Incluso si actúan creyendo que es una broma, estarán expuestos a herir profundamente a alguien y quedar muy mal frente al resto de personas. Especialmente en su trabajo es donde más riesgos correrán y la situación será conocida por sus superiores o clientes.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

La rata le sugiere a los nacidos en los años del mono que dejen su actitud de autosuficiencia. Acepten que necesitan ayuda y que se “echaron” tantas cargas encima que ya no pueden continuar. Pidan consejo y apoyo, especialmente a las mujeres cercanas. También es hora de que busquen algún remedio o tratamiento para el insomnio que los aqueja desde hace varias noches.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

La energía del día favorece a los gallos para iniciar sociedades. Aunar esfuerzos, conocimientos y capacidades les permitirá alcanzar más fácil sus objetivos y, sobre todo, ayudar a otras personas. Eso sí, la rata también les aconseja que al momento de conducir o caminar lo hagan con precaución, eviten las distracciones.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

La energía que afectó los perros ayer, dejó rezagos y este día podrían tomar malas decisiones románticas debido a esto. Solteros que deciden materializar una relación con alguien sin estar seguros o perros comprometidos que deciden poner fin a su vínculo. Hoy todo puede pasar, piensen muy bien antes de tomar una decisión y consuman te de rosas.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

La capacidad innata que tienen los regidos por el cerdo para iniciar vínculos brillará más fuerte hoy. Así que aprovechen para tocar puertas y lograr el apoyo que necesitan para sacar adelante sus proyectos laborales. Los chanchos solteros tendrán mucha suerte en el amor.