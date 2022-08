Más de 20 millones de estadounidenses están retrasados en el pago de sus facturas de servicios públicos

El alza de los precios del gas natural a nivel mundial y el consecuente incremento de los precios de la energía ha puesto en jaque a por lo menos 20 millones de hogares estadounidenses que ya no pueden pagar sus facturas de servicios públicos.

La escalada de los precios, según los analistas, tiene su origen en la guerra que Rusia lleva a cabo en Ucrania y que ha provocado una crisis energética mundial, la cual ya ha comenzado a tocar a los hogares en Estados Unidos.

Los servicios de energía eléctrica son de los que con mayor fuerza se han incrementado para los estadounidenses, muchos de los cuales ya no pueden cubrir su costo.

El mayor problema para las familias radica en que millones, al no poder pagar sus facturas de electricidad, han visto como sus servicios son suspendidos, en medio de una de las olas de calor más largas del verano, con temperaturas que superan los tres dígitos.

Si los presupuestos estadounidenses buscan un culpable de los aumentos en los servicios de la energía, deben buscarlo más allá de las fronteras del país, pues la crisis militar en Ucrania ha provocado que los precios del gas natural se disparen.

Según la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética (NEADA), el precio del gas natural, utilizado para la producción de energía eléctrica, se ha incrementado más de 150% en los Estados Unidos, en lo que va del año.

Los precios también se han incrementado en medio de una mayor demanda de gas natural que no solo se ha registrado en Estados Unidos, sino en los mercados extranjeros.

Según la NEADA se espera que los precios sigan subiendo durante lo que resta del verano ante un mayor consumo asociado con las altas temperaturas de la temporada, lo que creará una mayor demanda de energía.

La asociación ha calculado que durante los meses del verano el costo de la energía se ha incrementado alrededor de 20%, en comparación con la temporada de 2021; lo que ha llevado las facturas a unos $540 dólares más en su comparativo anual.

Esta alza es, según la NEADA, la más alta en más de una década y advierte que no hay señales de que el costo de la energía eléctrica vaya a caer pronto, principalmente porque el precio del gas natural mantiene niveles altos a nivel mundial.

Como en cada una de las crisis, los hogares de menores ingresos son los que más han padecido el golpe de los precios altos, pues el 40% de estos han tenido retrasos en los pagos mensuales de las facturas de energía eléctrica en lo que va de 2022.

Pero el problema de los altos costos no solo tiene que ver con no pagar las facturas, sino que en los hogares en los que se hace un esfuerzo por cumplir mes con mes, las familias han decidido reducir el gasto en otras necesidades básicas como la compra de alimentos y medicinas.

La caída en el pago de los servicios de energía es una realidad que las empresas operadoras de estos servicios como PG&E en California resienten, con tasas de morosidad de alrededor de 40%.

