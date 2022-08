Adamari López delatada por su escote. La conductora de Telemundo no llevaba sostén

La Chaparrita de Hoy Día, Adamari López, sigue dando de qué hablar en Instagram y Tik Tok. Sobre todo hoy que llevaba el busto al descubierto, minutos antes de irse al bautizo de la hija de La Chiquibaby, Capri Blue. La estrella de Telemundo no llevaba sostén puesto y su escote fue el que la delató, pues el mismo era hasta el ombligo.

Adamari López se mostró con un pronunciado escote y dejó en evidencia que no llevaba ropa interior. Al menos en la parte de arriba. Esto sin mencionar que ya tiene a todos sus seguidores acostumbrados a su buen humor en Instagram. Por supuesto, las bromas de situaciones cotidianas son las que están a la orden del día para la conductora de Telemundo, quien a sus 51 años está más espectacular que nunca. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

La consentida de Hoy Día ha experimentado un progresivo cambio de look que la hace lucir súper segura y más divertida que nunca. Además, no se puede olvidar que la carrera de Adamari López inició como actriz, por lo que las nuevas tendencias digitales hacen que “nade como pez en el agua”. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

Después de su cambio de hábitos alimenticios y someterse a estrictas rutinas de ejercicios multifuncionales, Adamari ha demostrado su fuerza de voluntad para salir adelante. Sobre todo después de su sonada separación del bailarín español Toni Costa. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

En la actualidad, Adamari López comparte su apariciones en el programa matutino de la cadena Telemundo con las redes sociales, donde se convierte en tendencia a la velocidad de la luz ya sea actuando, como mencionamos anteriormente o bailando. View this post on Instagram A post shared by Jacky Bracamontes (@jackybrv)

También se le ve en eventos sociales y no ha sido la excepción el bautizo de Capri Blu, la hija de su compañera la Chiquibaby, de quien Adamari se ha hecho inseparable. Ahora comparten el vínculo del sacramento del bautismo siendo ambas fieles creyentes de la religión católica.

Adamari López estuvo en el ojo del huracán en los últimos días, después de que muchos de los usuarios en redes infirieron que sus últimas publicaciones estaban dedicadas, a manera de indirectas, a su ex Toni Costa y a su nueva pareja Evelyn Beltrán. Misma que le hizo una celebración de cumpleaños muy especial a modo de cena y a orilla de la playa en Miami. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

La pequeña Alaïa pasa tiempo con ambos padres, quienes aseguran es y será su prioridad aunque no estén juntos. Adamari López continúa su carrera por mantener sus nuevos hábitos y sentirse bien, en forma y con mucha energía para enfrentar todos los retos por venir y ¿por qué no?, volver a encontrar el amor. View this post on Instagram A post shared by Carlitos Perez-Ruiz (@carlitos)

Sigue leyendo:

Adamari López y la Chiquibaby se disfrazan de Selena y le rinden tributo en Hoy Día

La Chiquibaby dijo que batalla contra el Bótox

Adamari López y Chiquibaby tienen tremendo duelo de piernas en ‘Hoy Día’

Jorge Bernal llama rata a Salvador Zerboni de la Casa de los Famosos 2 delante de Adamari López