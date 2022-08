Adamari López y la Chiquibaby usan delicadas transparencias en el bautizo de Capri Blu

Desde que la Chiquibaby fue trasladada a Miami para hacer, al lado de Adamari López, el programa matutino de Telemundo, Hoy Día, se volvieron inseparables. La puertorriqueña más querida de la televisión hispana fue un gran apoyo durante el embarazo para la mexicana y esta última, un gran apoyo seguramente en los momentos duros de la separación de Toni Costa. Ahora son oficialmente comadres y llegaron vestidas con unas delicadas transparencias al bautizo de la pequeña Capri Blu.

La hija de la Chiquibaby cumple un añito. Además de celebrar estos primeros doce meses de vida, la conductora de Hoy Día decidió realizar el bautizo de la chiquita. ¿La Madrina? Su compañera de Telemundo y ahora muy buena amiga, Adamari López. Ambas lucieron unos vestidos de tul traslucidos con detalles encaje. La pequeña Capri Blu en un vestido de bautizo igual de delicado y por supuesto se robó el show durante toda la ceremonia. No cabe duda que sacó la personalidad alegre y activa de su mamá.

Adamari López dijo que se sentía muy feliz que Capri Blu tuviese ahora el sabor puertorriqueño muy de cerca, pues se convierte prácticamente en la tía de la pequeñita. A la Chiquibaby y a su esposo los acompañaron amigos y familiares cercanos. La decoración era en tonos pasteles y rosas pálidos. Muy parecidos a los que ya le hemos visto puestos a la bebé. La comida estuvo a cargo del grandioso chef venezolano Mauricio García, quien además el preferido de los famosos en Miami. View this post on Instagram A post shared by Quique Usales (@quiqueusales)

La Chiquibaby y Adamari López se divirtieron tanto, que terminaron en la piscina de globos con los más pequeños de la celebración. Sin duda esta es una amistad muy linda que traspasa las pantallas de televisión. View this post on Instagram A post shared by hoy Día (@hoydia)

¿La gran ausente? La pequeña Alaïa quien viajó con su papa a España para visitar a la familia de Toni Costa. Mientras, Adamari López ha sido criticada los últimos días en Instagram. Muchos usuarios de las redes sociales dicen que sus famosos y muy divertidos Tik Tok son una indirecta para la nueva pareja del bailarín español, Evelyn Beltrán. Misma que sorprendió a Toni hace poco con una cena de lujo a orilla del mar. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

Sin embargo, ella ha dicho a través de los mismos reels de humor que no son indirectas, ni mensajes para nadie y que además está haciendo mucho dinero. No es un secreto que la boricua es una máquina de reproducción en las redes sociales. No solo goza de un buen número de seguidores en las plataformas digitales, sino que mucho de lo que hace lo convierte en tendencia. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

