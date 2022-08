Chiquis Rivera se meneó en jeans ajustados y posó frente al ventilador de piernas abiertas en Dallas

Chiquis Rivera luce unas curvas despampanantes. Está espectacular y no deja de presumir lo bien y contenta que está. Baila y se ve muy feliz en todo momento. Por eso, muy segura de sí salió de fiesta en Dallas, Texas y ahí meneó las curvas y caderas con unos jeans muy ajustados al ritmo de La Chona de los Tucanes de Tijuana. Además, el calor hizo de las suyas y la Abeja Reina terminó posando frente al ventilador de piernas abiertas.

Pero por supuesto que esto es parte del buen humor del que también goza Chiquis Rivera. Ya bien dicen que como te sientas por dentro, te verás por fuera. Así que la hija de Jenni Rivera se debe estar sintiendo muy bien porque luce hermosa. Además está atravesando un gran momento profesional y personal. La cantante de regional mexicano está agotando todas las fechas de su gira y además se le ve muy segura rodeada de sus seres queridos. Especialmente de sus hermanos y hasta ha gozado desatada bailando banda con Mike. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Los hijos de Jenni Rivera han estado más juntos que nunca después que resolvieran algunos asuntos legales relativos a la auditoría que exigieran Chiquis Rivera y sus hermanos. Jacqie Rivera está encargada de la empresa de Jenni y sus hermanos la están apoyando. Los resultados hablan por sí solos: reconocimientos en premios, nueva música de La Diva de La Banda y hasta una estrella en el Paseo de La Fama en Hollywood tendrá. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Chiquis Rivera derrocha sensualidad tanto en el escenario como fuera de él. En tarima realiza divertidas y sexys coreografías junto a los miembros de su banda. Fuera de ella se le ve feliz y bailando todo el tiempo como si no pudiera ocultar la felicidad que le embarga en estos momentos. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Chiquis está teniendo una conexión muy especial con el público asistente a los conciertos de su gira por Mexico y Estados Unidos. Ocasión para la que ha preparado un vestuario que no deja nada a la imaginación. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Se nota la madurez profesional y el enfoque que está poniendo a este momento de su carrera y también eso se refleja en la relación estable que mantiene desde hace más de un año con el realizador audiovisual Emilio Sánchez, cuya influencia en Chiquis ha sido muy positiva en muchos aspectos. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

La personalidad llamativa y explosiva de Chiquis la mantiene siempre en la palestra y últimamente le regala a su público y fanáticos puras buenas noticias. Por eso les dejamos aquí su reciente trabajo entre “Besos y Copas”.

