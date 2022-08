Daniella Navarro se deja ver en topless y con microtanga de hilo transparente tras acudir a su sesión de bronceado

Daniella Navarro subió la temperatura al máximo, al compartir en sus historias de Instagram dos videos -grabados por ella misma- en los que se muestra al término de una sesión de bronceado. En topless y con una microtanga de hilos transparentes como única prenda, la actriz -aunque afónica- presumió su cuerpo y hasta escribió “como los buenos tiempos”.

Apenas hace dos semanas la finalista de “La casa de los famosos” presumió su escultural figura luego de recibir unos masajes para tonificar su abdomen; ella también mostró -al ir a cortarse el cabello- las canas que le salieron por el estrés mientras participaba en ese reality show.

Ante las críticas de sus detractores Daniella siempre se muestra segura de sí misma, y publicó en su cuenta de esa red social un largo mensaje de empoderamiento, además de un video en el que se ríe de sí misma: “Creo que parte de la felicidad y paz mental es reírte de ti misma 🤣 así cuando venga el mal intencionado a hacerlo, le diga: “ese chiste ya me lo sé, te tengo nuevo material”, ríanse mi gente bella que el resultado final no cambia jamás, pero la salud sí 🥰🥰”. View this post on Instagram A post shared by Daniella Navarro (@daniellanavarros) View this post on Instagram A post shared by Daniella Navarro (@daniellanavarros)

También te puede interesar:

-En microtanga de hilo, Daniella Navarro muestra su abdomen tras someterse a un tratamiento

-“No tengo la menor idea de quién es ella”, responde Daniella Navarro ante críticas de Yolanda Andrade