Danna Paola posa desde el baño, usando un vestido transparente que deja ver su ropa interior

Danna Paola ha regresado triunfalmente con su sencillo “Xt4s1s” y se ha mostrado con una imagen mucho más atrevida, la cual dio a conocer en el video de la canción pero también en una espectacular sesión de fotos en blanco y negro tomadas en las locaciones del clip. La imagen que más ha causado sensación es la que la muestra posando muy sexy en el baño y usando un vestido transparente que dejó ver su ropa interior.

La cantante mexicana de 27 años también promocionó una marca de tequila durante un evento, y movió su cuerpo sensualmente mientras era grabada por una cámara de 360 grados. Danna usó un sostén con anillo al centro, ajustados pantalones de piel y gafas oscuras, este último un accesorio indispensable en el concepto visual de “Xt4s1s”. View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapaola)

En dos días el videoclip de “Xt4s1s” lleva más de dos millones de vistas en YouTube. Danna Paola también fungió como conductora en la entrega de los Kids Choice Awards 2022, donde ganó el premio de Artista Latino y hasta fue bañada con el líquido viscoso y verde slime. View this post on Instagram A post shared by Nickelodeon (@nickelodeonla) View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapaola)

