Sin sostén, Dua Lipa luce su cuerpo usando un vestido negro lleno de cortes

Dua Lipa ha sabido aprovechar muy bien sus semanas de descanso antes de retomar su gira mundial, y una vez más quiso celebrar su cumpleaños número 27 en compañía de sus amigos. Ella compartió en Instagram el atrevido atuendo que eligió para la ocasión: un ajustado vestido negro lleno de estratégicos cortes al centro y con la tela unida por tiras, dejando ver que no llevaba sostén.

Hace unos días la bella cantante británica acudió a la playa para su principal festejo, y sin perder el glamour posó en la arena usando un body transparente. No todo fueron noches de clubes y baile, porque también pasó una tarde explorando la montaña, para finalizar viendo una película en el campamento que organizaron sus amigos. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa) View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa) View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

La nueva fase de la gira Future nostalgia de Dua Lipa comenzará el 8 de septiembre en Brasil; mientras tanto ya se estrenó el promocional de su perfume “Libre” de la firma Yves Saint Laurent, en el que interpreta un cover del tema “Freedom” de George Michael. Dua compartió fotos de la campaña y escribió el mensaje: “Amé rodar esto con mi familia de YSL”. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

