Anitta llegó mostrando un seno y explotó su perreo en la tarima de los MTV VMA’s 2022

La brasileña Anitta dijo presente en los MTV VMA’s 2022 desde la ciudad de Nueva York. La cantante llegó con un vestido strapless a la alfombra negra de la premiación mostrando un seno que solo era cubierto por un adorno de acrílico que tenía el traje. Pero además cantó su éxito “Envolver” y “Downtown” encendiendo la tarima con su sensual perreo.

A pesar que ha sido duramente criticada por el sensual baile que hizo en tarima con un enterizo transparente de arriba de abajo en el escenario de los MTV VMA’s 2022, Anitta dejó el nombre de Brasil y de todos los latinos en alto. Ganó en la categoría Mejor Artista Latino. Esta sería la primera vez que debuta un artista brasileño en ese escenario como nominado. Enfundada en su vestido de la firma Schiaparelli. Mismo que dejaba uno de sus senos a la vista, la intérprete de “Envolver” agradeció a todos por el apoyo.

Minutos después dio gala de lo que más le gusta hacer: cantar, bailar y como ella misma lo ha dicho: perrear. Así que, sin miedo a nada preguntó al público presente: “¿Quieren ver mover mi cu******?” y de inmediato le dio paso a su tema “Envolver” y luego a dejando ver su tanga roja a través de un enterizo de encaje de pies a cabeza. Sin duda Anitta sabe muy bien cómo prender la tarima que sea que se presente. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

Otro latinos que triunfaron anoche fueron Becky G y J Balvin, quienes desde que llegaron a los MTV VMA’s pusieron a todo el mundo hablar. La cantante de “MAMIII” dejó claro que no llevaba ropa interior al igual que Taylor Swift. Misma que no aguantó caer en la tentación del perreo de J Balvin y además se alzó con tres galardones. Aprovechó también de anunciar que su próximo disco sale en octubre.

Y Bad Bunny se coronó como el Mejor Artista del Año 2022 en los MTV VMA’s además dejó a todos en un tacón al besarse con uno de sus bailarines en tarima. Pero como lo que nos trajo hasta acá fue Anitta. Les dejamos el video de ella perreando al ritmo del género urbano con su amiga Becky G. View this post on Instagram A post shared by Becky G Mundo (@beckygmundo)

