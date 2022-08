Aumento de precios a parques temáticos de Disney genera más ganancias aún con menos visitantes

Pese a que el flujo de visitantes en los parques temáticos de Walt Disney Company en Florida y California ha bajado considerablemente a raíz de la pandemia por Covid-19, los parques han logrado generar ventas y ganancias récord gracias al aumento de precios y otros cambios en el interior.

Un artículo publicado por de The Wall Street Journal dijo que la unidad de negocios de la compañía, que incluye los parques temáticos, registró ingresos récord de $5,420 millones de dólares y un ingreso operativo récord de $1,650 millones de dólares en el trimestre que concluyó el pasado 2 de julio.

Uno de los cambios que ayudó incrementar las ganancias fue la aplicación para teléfonos inteligentes Genie+, que cuesta $15 dólares por persona por día, adicional al precio de la entrada, que permite a los visitantes saltarse las filas para algunas atracciones, pero no todas. Adicional a eso los asistentes han tenido que pagar entre $10 y $17 dólares para saltarse las filas de espera de otros juegos, incluidos los de Star Wars y Guardians of the Galaxy.

Varios beneficios que solían ser gratuitos fueron eliminados y reemplazados con una nueva etiqueta de precio. Además, los precios de ciertos boletos, alimentos, hoteles y recuerdos como las diademas con orejas de Mickey Mouse también experimentaron incrementos, que superan la inflación en la última década, dice el artículo.

Los precios del parque temático están determinados por “oferta y demanda” y “no es diferente a aviones, hoteles y cruceros”, dijo un portavoz al medio de comunicación.

Mientras tanto, los planes de expansión de Disney continúan con la construcción de un proyecto de 1,300 viviendas asequibles cerca de Magic Kingdom, en Orlando. Por otra parte, su servicio de streaming Disney+ experimentará cambios en los precios con diferentes paquetes para sus consumidores.

