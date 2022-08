Becky G y Taylor Swift llegan a los MTV VMA’s sin ropa interior y se desatan al ritmo de J Balvin

Becky G llegó despampanante a la alfombra roja de los VMA’s 2022 desde Nueva York. Un vestido a tiras que dejaba claro que no tenía ropa interior puesta. Le hizo la competencia seguidamente la cantante de pop – country Taylor Swift. Esta última optó por cadenas de pedrería, pero dejando mucha piel a la vista ambas. Además la norteamericana se desató “perreando” al ritmo de J Balvin.

La estrella noche y ganador en la categoría a Mejor Artista del Año en los MTV VMA’s 2022 fue Bad Bunny. Por supuesto que tendrá mención aparte porque el trabajo realizado dejó claro por qué fue el triunfador de la noche. Pero no podemos obviar la presencia de J Balvin y Becky G, quienes fueron recibidos entre aplausos y halagos de las estrellas más grandes de la música como Snoop Dog. Sin duda Latinoamérica ha hecho un ruido tan grande, que el mundo y la industria musical anglosajona no han podido obviar. View this post on Instagram A post shared by Dress tv (@dress.tv)

Pero pasando a lo frívolo y lo que nos trajo aquí: la belleza y sensualidad de Becky y Taylor Swift. La intérprete de MAMIII junto a Karol G se decidió por la firma ZUHAIR MURAD y dejó claro que ropa interior, no llevaba. Por supuesto, se volvió tendencia en cuestión de minutos en las redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Team Beasters 💯 (@teambeaster_beckyg)

Taylor Swift se inclinó por el brillo y las cadenas, el dominicano Oscar de La Renta (1932- 2014) fue el escogido por la cantante. Misma que se llevó tres galardones en estos MTV VMA’s 2022: Mejor Video del Año, Mejor Video Formato Largo y Mejor Dirección. Becky G brilló al entregarle el premio a Mejor Canción Hip Hop a Nicki Minaj. View this post on Instagram A post shared by Video Music Awards (@vmas) View this post on Instagram A post shared by 05/13 💙 (@bbeckygfc_)

No son solo los propios músicos los que están escribiendo una nueva historia en la música. Muchos productores, gerentes y empresarios apuestan a lo latino. Leila Cobo de Billboard Latin ha sido una de las grandes impulsoras. De hecho es la cabeza principal en la Conferencia Billboard de la Música Latina a celebrarse el próximo mes en la ciudad de Miami. View this post on Instagram A post shared by Beasters (@iam_beasters2.0)

