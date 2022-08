Chiquis Rivera impacta al aparecer disfrazada como la novia de Chucky

Si hace años los fans de Chiquis Rivera y hasta su propio hermano Johnny comentaron que se parecía a “la novia de Chucky”, ella vio eso como la mejor idea para el disfraz que usó el fin de semana en una fiesta de cumpleaños. Luciendo muy sexy con vestido blanco, botas, chamarra de piel y una peluca rubia la cantante acaparó las miradas y posteriormente compartió fotos del evento en Instagram, entre las que destacaron unas en las que aparecen sus hermanos, perfectamente caracterizados como otros personajes de películas de terror, como Freddy Krueger y el propio Chucky.

El viernes Chiquis acudió al partido de futbol entre los Dallas Cowboys y los Seattle Seahawks, vistiendo jersey deportivo y ajustados jeans. Después lució muy divertida al ir por una bebida y hasta comenzó a bailar sensualmente, complementando el video que publicó con el mensaje: “Anoche salió la tía, el tío… mi ama y La Chona! 🤣Es que me encanta bailar pues 🤷🏼‍♀️🙈”.

Chiquis Rivera se encuentra en plena forma, y en las últimas semanas es notoria su pérdida de peso, resultado de sus dietas y de los tratamientos a los que se ha sometido. A ella le encanta modelar sus outfits, por lo que se dejó ver usando un conjunto estampado y posando junto a un ventanal; el texto que escribió fue: “¡Estoy lista! ¡Vamos!” View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

