En microbikini de hilos Dua Lipa posa muy sexy dentro y fuera de la piscina

A pesar de que se encuentra disfrutando de una temporada de descanso, Dua Lipa nunca olvida complacer a sus seguidores en redes sociales, y ahora ha obtenido más de dos millones de likes en Instagram gracias a unas fotografías en las que posa muy sexy dentro y fuera de la piscina, luciendo su cuerpo bronceado en un microbikini de hilos.

La cantante británica ha pasado esta semana en compañía de sus amigos, pero en todo momento se ha mostrado luciendo atrevidos atuendos, como un ceñido vestido negro con aberturas y un traje de baño verde con el que celebró su cumpleaños número 27 a bordo de un yate.

Hace algunos días Dua Lipa compartió videos de sus recientes conciertos, mostrando los nuevos atuendos que presentará durante la nueva fase del tour, que comenzará el 8 de septiembre en Brasil. El mensaje que escribió junto al clip fue: “Tomando un pequeño descanso antes de que nos dirijamos a Sudamérica en septiembre ⚡️⚡️ Gracias a todos los que han venido a ver nuestro show hasta ahora. ¡Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros!” View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa) View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

