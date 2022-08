Horóscopo chino de hoy 29 de agosto: las predicciones para cada signo

La semana inicia con un choque entre el tigre, regente del año, y el mono, encargado del mes. Esta “confrontación” ocasiona una energía que afecta los proyectos que se inicien este día. Es mejor afrontar este lunes con calma, bajo perfil y, si es posible, haz algún sacrificio y ofrécelo para algún propósito que tengas en mente.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Una recomendación adicional al momento de revisar cuál es tu signo zodiacal, es que te fijes en tu día de nacimiento, pues si es antes del 4 de febrero, tu animal regente es el del año anterior, ya que, para la astrología china el año solo inicia hasta ese día.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

La rata conocerá este día a una persona que le hará cambiar su forma de pensar y de actuar. Aprovechen la compañía y la ayuda que les brindará, pues gracias a ella conseguirán materializar uno de sus sueños más importantes. Así que acepten cualquier invitación que les hagan y asistan con la mejor disposición.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

La semana inicia para los bueyes con excelente energía para el amor. Quienes están solteros tendrán la mejor fortuna para concretar una relación que será duradera. Por su parte, quienes ya tienen pareja tendrán un diálogo fluido y podrán solucionar algunas disputas que se presentaron en días anteriores.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

El regente del día y del año, podría verse involucrado en chismes y comentarios de pasillo que podrían afectar su reputación laboral. Es importante que no pongan atención a lo que escuchen ni se dejen arrastrar por el juego de personas envidiosas que solo quieren hacerles daño. Sean pacientes, pues en unas semanas todo se aclarará a su favor.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Alguna pérdida reciente hará que el conejo se replantee el rumbo que está tomando su vida. Sin embargo, el tigre les sugiere que asuman la situación con calma y no tomen decisiones apresuradas. Empezar a llevar un diario les ayudará a poner en “blanco y negro” su vida. Vístanse de blanco y colores muy claros.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Es hora de que los dragones recompongan los lazos familiares que se rompieron por el orgullo. No permitan que el tiempo siga transcurriendo sin solucionar las disputas pendientes, pues podrían arrepentirse por esto. En la tarde podrían tener un encuentro con un viejo amor, sean cuidadosos.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

El sedentarismo está haciendo mella en las capacidades físicas de los regidos por la serpiente. Cualquier actividad les cuesta más de la cuenta y sus articulaciones les pasan factura todos los días. El tigre, siempre tan activo, les sugiere que implementen una rutina sencilla de estiramientos. Para equilibrar la energía que ha estado un poco densa, pueden aprovechar el día para elevar una plegaria a sus ancestros.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Algunas tensiones sexuales tendrán al caballo distraído durante el día. Hay una persona en su trabajo que les atrae mucho, pero también saben los problemas que podrían tener si ceden a la tentación. El tigre les sugiere que analicen todo con cabeza fría y sopesen todo lo que pueden perder, no solo a nivel afectivo sino también material.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

La nueva pareja de la cabra le está aportando muchas cosas positivas a su vida. Sin embargo, también le está exigiendo algunas contraprestaciones que los regidos por la oveja no están dispuestos a ceder. La recomendación de hoy es que sean sinceros con ustedes mismos y, si no están seguros de hacer algunos cambios es mejor que no permitan que la relación avance más.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Con dos tigres en su contra, los nacidos en los años del mono tendrán un día con energías encontradas. Inicien la semana con calma, limítense a su rutina diaria y, si pueden regresen, temprano a casa. Eviten visitar hospitales, cementerios y funerarias, y si lo deben hacer, lleven en su bolsillo una bolsita de papel con un poco de sal gruesa y luego deséchenla por el caño.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Quienes nacieron en los años del gallo no logran superar una decepción amorosa del pasado. Y esto no los está dejando avanzar en su actual relación. Es recomendable que busquen algún tipo de terapia energética que les permita desprenderse y vivir el aquí y el ahora. Consuman té de melisa en agua solar de cuarzo rosa.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

La bondad y compresión con que actúen los perros este día será recompensada por el universo. Escuchen y ayuden a quienes se acerquen este día. Adicional, el tigre les sugiere que conduzcan con cuidado pues la estrella de los accidentes aún está acompañándolos.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

El día puede traer complicaciones laborales para los regidos por el cerdo. Pero si actúan con bajo perfil y en equipo, sin querer brillar o ponerse por encima del resto de compañeros lograrán superar todos los obstáculos y quedar además con “saldo a favor”.