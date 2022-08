Sin sostén, Emily Ratajkowski acude al concierto de Bad Bunny, mostrándose como la más sexy de sus fans

El concierto de Bad Bunny en el estadio de los Yankees ha sido un evento muy comentado por los logros y acciones del reguetonero, pero varias estrellas estuvieron presentes ahí, una de ellas Emily Ratajkowski, quien acudió en compañía de una amiga. Para la ocasión la modelo optó por un pequeño traje de baño estampado que, a manera de body, dejó ver que no llevaba sostén, complementándolo con una chamarra, botas vaqueras y una falda de color café.

En un video que publicó en TikTok Emily presumió su gafete VIP y mostró su llegada al estadio, posando en los baños y bailando sensualmente durante el concierto, que tuvo un lleno total y en el que ella se dejó ver como una fan más de la música urbana.

Este verano Emily Ratajkowski ha asistido a varios eventos, y en su faceta de modelo lució muy sensual en el desfile de la firma Balenciaga. Ella impactó a los asistentes con un total look negro y se encontró con Dua Lipa, por lo que no perdió la oportunidad de tomarse fotos con la cantante británica. View this post on Instagram A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata)

