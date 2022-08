Demi Rose luce al máximo su retaguardia al recostarse junto a la piscina, usando unas alas de ángel

Demi Rose ha sorprendido a sus fans con su nueva “caracterización”, y se mostró como un sensual ángel -con todo y alas- en una colección de fotos que publicó en Instagram. Posando junto a la piscina de su casa en Ibiza, la modelo lució al máximo su retaguardia al usar una microtanga blanca de hilos y recostándose sobre una toalla.

La influencer británica se encuentra actualmente en Grecia, disfrutando de los últimos días del verano. Ella ha lucido varios sexys atuendos, como un minivestido brillante y transparente que dejó ver su tanga nude, además de que posó en topless a bordo de un yate, usando un gran sombrero.

Demi salió al restaurante del exclusivo resort en el que se hospeda para tomar un coctel, luciendo su figura en un body estampado. Pero también dejó ver su interés por conocer más acerca de las islas griegas, mostrando la portada de un libro; el mensaje que escribió junto a su post fue “la vida últimamente”. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

También te puede interesar:

-Demi Rose luce sus caderas al posar en body negro y botas altas

-Demi Rose luce al máximo su retaguardia mientras descansa boca abajo en la arena