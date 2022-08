Silvia Pinal recibe un espectacular homenaje en el Palacio de Bellas Artes

La noche del 29 de agosto la actriz Silvia Pinal, de 90 años, recibió un espectacular homenaje en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México. Al evento fueron invitadas muchas personalidades, entre las que destacaron Humberto Zurita, Ignacio López Tarso, Itatí Cantoral, Susana Zabaleta, Laura Zapata, Sergio Corona, Norma Lazareno y Lucía Méndez, sin faltar las hijas de la diva, Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel, además de su nieta Stephanie Salas y su bisnieta Michelle Salas.

La actriz Diana Bracho dio una semblanza sobre la larga trayectoria de Silvia Pinal, además de contar anécdotas de cuando trabajaron juntas. También se proyectaron fragmentos de la película “Viridiana”, dirigida por Luis Buñuel y con la que la estrella originaria de Guaymas, Sonora se dio a conocer a nivel internacional. Poco después Luciana Jiménez y Alejandro Pelayo (representando al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y a la Cineteca Nacional, respectivamente) le entregaron un reconocimiento, al mismo tiempo tiempo que el público gritaba “¡Sí se pudo!”, luego de varios años en los que se pedía un homenaje para la estrella de cine, teatro y televisión.

Bianca Marroquín, Stephanie Salas y Alan Estrada ocuparon el escenario para interpretar algunos números de las obras “Gypsy”, “¡Qué tal Dolly!” y “Mame”, recordando que Silvia Pinal es toda una institución en el teatro musical. Alejandra Guzmán le dedicó una emotivas palabras a su mamá, y finalmente esta última dijo: “Me siento emocionada en este momento, llena de ilusiones; no sé, la gente me quiere…el teatro, que amo, mientras recibía un gran aplauso del público asistente. View this post on Instagram A post shared by Alejandra Guzmán (@laguzmanmx)

