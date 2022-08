Deuda estudiantil: 13 estados de EE.UU. donde los elegibles al alivio anunciado por Biden podrían deber impuestos

Los estadounidenses que sean elegibles en el plan de perdón de deuda estudiantil que el presidente Joe Biden anunció la semana pasada podrían tener que pagar una carga de impuestos tras recibir el alivio.

Pagar impuestos tras recibir el alivio sería una posibilidad en al menos 13 estados del país para las personas que reciban condonaciones de $10,000 dólares y hasta $20,000 dólares, según sean elegibles de acuerdo con las reglas del plan de condonación federal.

En este sentido, el plan de perdón de deuda agregaría adeudos de hasta $1,100 dólares para los estudiantes que reciban hasta $10,000 dólares de alivio y del doble para quienes hayan tenido una de las llamadas Becas Pell para alumnos de bajos ingresos, de acuerdo con un análisis de Tax Foundation.

Según el estudio hecho por esta think tank con sede en Washington, hay 13 estados en los que los prestatarios que reciban el alivio federal podrían terminar pagando impuestos.

1. Pennsylvania: $307 dólares

2. Kentucky: $500 dólares

3. Massachusetts: $500 dólares

4. Misisipi: $500 dólares

5. Wisconsin: $530 dólares

6. Arkansas: $550 dólares

7. Virginia: $575 dólares

8. Idaho: $600 dólares

9. Virginia Occidental: $650 dólares

10. Nueva York: $685 dólares

11. Carolina del Sur: $700 dólares

12. Minnesota: $985 dólares

13. Hawaii: $1,100 dólares

Estos montos podrían duplicarse en el caso de los prestatarios que fueron receptores de una Beca Pell para estudiantes de bajos ingresos.

Por qué se pagarían impuestos por el alivio federal

La carga impositiva podría tomar por sorpresa a más de uno de los receptores del perdón de deuda, ya que, en su anuncio, el presidente Biden aseguró que la condonación no sería calificado como un ingreso, por lo que no estaría sujeto a impuestos, de acuerdo con la Ley de del Plan de Rescate Estadounidense

Sin embargo, a nivel estatal, la ley federal no perdona el pago de impuestos locales; no obstante, varios gobiernos han hecho público que alinearán sus legislaciones a la ley federal de créditos de alivio.

En este sentido, los 13 estados identificados por Tax Foundation podrían, efectivamente, considerar el alivio del perdón federal como un ingreso que generaría impuestos de $300 a $1,100 dólares para los receptores del perdón de deuda estudiantil.

No obstante, de acuerdo con la think tank, aún no existe claridad sobre cómo es que los estados reaccionarán una vez que los alivios de deuda estudiantil comiencen a llegar a los deudores.

“En las próximas semanas y meses es probable que veamos a los estados emitir una guía sobre el tratamiento de la deuda de préstamos estudiantiles cancelada”, indicó el vicepresidente de Proyectos Estatales de Tax Foundation, Jared Walczak, en el análisis.

De acuerdo con el plan anunciado por el presidente Biden, los egresados que tengan deudas estudiantiles e ingresos de hasta $125,000 dólares o $250,000 dólares anuales en el caso de parejas, serán elegibles para el perdón automático.

