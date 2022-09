Khloé Kardashian se avoca a su nuevo bebé y olvida infidelidad de Tristan Thompson

Khloé Kardashian ha vivido dos duras experiencias antes del nacimiento de cada uno de sus hijos: las infidelidades del jugador de la NBA y padre de los pequeños Tristan Thompson. La llegada del nuevo bebé ha hecho que la hermana de Kim Kardashian olvide este impase y el dolor del mismo y se avoque por completo al nuevo integrante del clan Kardashian Jenner.

Activar subtítulos en español.

La propia Khloé Kardashian ha contado lo llena de amor que está con la llegada del nuevo bebé, dejando claro que el dolor por dichas infidelidades se ha disipado, pues sus hijos la complementan al cien por ciento. No podría sentirse más realizada siendo mamá que justo ahora. Además de lidiar con las crecientes necesidades de su primera hija, True. La empresaria e influencer está dedicando todo su tiempo a este recién nacido. Recordemos que el mismo nació por un proceso de gestación subrogada en el que se embarcó junto a su ya expareja Tristan Thompson. Este nacimiento también estuvo enmarcado por las infidelidades del jugador de la NBA. View this post on Instagram A post shared by Tristan Thompson (@realtristan13)

Khloé Kardashian es inmensamente feliz y considera que la responsabilidad de criar a dos seres humanos y guiarles en su camino vital es todo un “honor”. Tal es la alegría con la que afronta sus múltiples tareas maternales, que la también empresaria asegura adorar tanto lo más idílico como lo más engorroso de su actual situación. View this post on Instagram A post shared by Khloé Kardashian (@khloekardashian)

“Sé que suena a cliché, pero me encanta todo lo relacionado con la maternidad, incluso las labores más duras. Al principio todo asusta mucho y abruma, pero no hay cosa en el mundo que me tome con más seriedad que esto”, dijo en una reciente entrevista Khloé Kardashian. Tener la oportunidad de dar forma a estas personas tan pequeñitas y prepararlas para cuando sean grandes es un regalo y un honor”. View this post on Instagram A post shared by Khloé Kardashian (@khloekardashian)

La noticia de la segunda experiencia de Khloé en la maternidad provocó un gran revuelo en las redes sociales cuando salió a la luz a finales de julio, sobre todo porque solo unos meses antes se había confirmado que la ruptura definitiva entre ella y Tristan Thompson. El basquetbolista no solo le había sido infiel una vez más a la madre de su hija True, sino que fruto de esa aventura concibió un hijo junto a la entrenadora personal Maralee Nichols. View this post on Instagram A post shared by Def Noodles (@defnoodles)

Sigue leyendo:

Khloé Kardashian lució: “Raquítica e irreconocible” forrada en látex

Tristan Thompson se disculpa con Khloé Kardashian tras confirmarse que tiene un hijo con otra mujer

Kim y Khloé Kardashian se ponen el mismo microbikini negro, ¿a quién se le ve mejor?

Khloé Kardashian se lució en un ajustado vestido de látex que desató suspiros

Khloé Kardashian jura por enésima vez que su trasero es auténtico

Khloé Kardashian dejó claro que no llevaba ropa interior con vestido transparente por las calles de Miami

Nueva cintura de Khloé Kardashian es mínima y su pérdida de peso es ¡Insólita!

Todo lo que se sabe del “acuerdo de infidelidad” que hicieron Khloé Kardashian y Tristan Thompson

Así es la hermosa mansión que Tristan Thompson, ex de Khloé Kardashian, puso a la venta en Ohio