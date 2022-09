Nace hija de Mario Cimarro. El galán de Pasión de Gavilanes debuta como padre a los 51 años

Nunca es tarde cuando de Mario Cimarro se trata. El galán de Pasión de Gavilanes ha cumplido varios sueños sin importar su edad y siempre lo ha dejado claro. Pero ahora, su vida ha cambiado para siempre y es que el actor se convirtió en padre por primera vez a los 51 años. Su hija Briana, fruto de su relación la super modelos Bronislava Gregusová, nació hoy en la mañana en la ciudad de Los Ángeles.

Mario Cimarro, quien diera vida al personaje de Juan Reyes en la mítica telenovela ‘Pasión de Gavilanes‘, ha debutado este miércoles en la paternidad con el nacimiento de la pequeña Briana, El actor tiene varios años de relación con Bronislava Gregusová, una hermosa rubia que se adueñó del corazón del peruano. Ambos confirmaron hoy que la pequeñita llegó al mundo a llenarlos de alegría y de amor. View this post on Instagram A post shared by Mario Cimarro Fan Page (@mariocimarro_fanpage)

“Briana, tú también harás los días brillar… y el corazón del tiempo sin medida, medirse a sí mismo en tu luz. 31 agosto 2022. ¡Gracias infinitas a los doctores y enfermeras que nos acompañaron en el nacimiento y a ustedes que nos mandaron su cariño y buenos deseos desde la distancia!”, escribió Mario Cimarro en su cuenta de Instagram al tiempo que se estrenaba como papá. El galán inicia así una ilusionante etapa familiar a sus 51 años. View this post on Instagram A post shared by Mario Cimarro Fan Page (@mariocimarro_fanpage)

Su novia es eslovaca, y tiene 21 años menos que Mario Cimarro. Gregusová se dio a conocer en su país natal al convertirse en una de las finalistas en la edición de 2015 del concurso de belleza Miss Eslovaquia. Fue Mario el que reveló públicamente el inicio de su historia de amor con la maniquí, hace ya tres años, en medio del programa de televisión en el que colaboraba como miembro del jurado, ‘Baila conmigo’. El actor aseguró, con total convencimiento y una comprensible sonrisa de felicidad, que creía haber encontrado al amor de su vida y el nacimiento de la hijita de ambos así lo confirma.

Desde entonces, los perfiles sociales del astro televisivo no han dejado de llenarse de románticas estampas que dejan patente la estabilidad de su noviazgo, que ahora ha alcanzado un nuevo nivel con el nacimiento de su primer retoño en común. “Llega un momento, después de buscar a fondo tu alma, mirar, viajar, hablar mirando a los ojos, para parar, meditar y celebrar, para comprometerse, especialmente si ella dice que sí”, escribió Mario Cimarro en una foto junto a su hermosa novia, ahora madre de su hijita Briana. View this post on Instagram A post shared by Mario Cimarro (@mariocimarro)

