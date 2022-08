Raúl de Molina responde a quienes critican lo que come en Instagram: “¿Qué te importa a ti?

El Gordo Raúl de Molina siempre ha sido muy abierto con sus libritas extras y hasta le gusta bromear al respecto. Entre chiste y chiste siempre se le cuela alguna verdad. El presentador de El Gordo y La Flaca mandó un mensaje contundente a quienes lo critican en su cuenta de Instagram por lo que come o lo que deja de comer.

“La gente me empieza a criticar a veces … -Ay, sigue engordado- ¿Qué te importa a ti si yo estoy gordo o flaco? Diviértete con lo que yo me puse. Diviértete con tu vida, no con la de los demás..”, dijo la estrella de Univision sobre lo que le escriben en la sección de comentarios de su cuenta de Instagram. Recordemos que a Raúl de Molina le encanta viajar y es un fan de la gastronomía internacional. Siempre se le ve con su esposa o con su hija degustando exquisitos platos a lo largo de sus increíbles paseos. Además, como el propio compañero de Lili Estefan dijo: “Yo soy gordo, pero bonito”. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Por ser uno de los más querido de la televisión hispana, Raúl de Molina recibió en la cuenta de Instagram de El Gordo y La Flaca varios mensajes de amor: “Totalmente de acuerdo con Raúl. Jajaja que vivan su vida y dejen vivir”, “Te amo ! Raúl eres el mejor !! Es cierto” y “Bello se mira Raúl, entre otros. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Hace pocas semanas Raúl de Molina estuvo involucrado en una polémica con algunos dominicanos que malinterpretaron un beso de saludo que se negó a darle a La Materialista, cantante del género urbano. Ella se le fue a acercar para darle un beso y él le dijo que no, pues se estaba cuidando del Covid. Recordemos que estuvo enfermo con el virus durante un viaje a España y tal explicó, se sintió bastante mal. View this post on Instagram A post shared by Échame ese chisme 📣 (@echamesechisme_)

De inmediato, algunos internautas dominicanos lo insultaron y dijeron que hasta que ya no era bienvenido en República Dominicana. Raúl de Molina ofreció una entrevista luego a una radio y dijo que el motivo de no acercarse era justo no sabía si la artista se había hecho una prueba de Covid previa para evitar contagios. En cuanto a las críticas de que se había abrazado con Carlos Ponce. El presentador dijo que estaba seguro que su compañero sí se había realizado la respectiva prueba requerida por Univision para participar de los Premios Juventud 2022.

