Desnuda, Emily Ratajkowski presume en su cuerpo las “heridas de batalla” que obtuvo tras acudir al concierto de Bad Bunny

Gran sorpresa ha dado a sus seguidores en Instagram la modelo Emily Ratajkowski, pues a través de sus historias de esa red social publicó un video -grabado por ella misma- y una selfie que la muestra desnuda y luciendo un moretón en su cadera, que al parecer obtuvo accidentalmente cuando asistió al concierto del reguetonero Bad Bunny el pasado fin de semana. Ella escribió en su post el mensaje “heridas de batalla de Bad Bunny”.

La también actriz de 31 años acudió al evento en el estadio de los Yankees acompañada de una amiga; ambas bailaron al ritmo de la música urbana y hasta presumieron sus pases VIP. Para la ocasión Emily optó por usar botas vaqueras, una falda muy corta, chamarra y un traje de baño con estampado de cebra a manera de body. Otro de sus textos fue: “¿Puedes decir que nos divertimos viendo a Benito anoche?” View this post on Instagram A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata)

Hace poco se dio a conocer que Emily Ratajkowski se separó de su esposo Sebastian Bear-McClard; fuentes informaron que el motivo podría deberse a que él le fue infiel, pero ella no ha dejado de trabajar y de publicar fotos en su cuenta de Instagram, tanto de sus trabajos en campañas de cotizadas firmas como en su día a día; una en la que aparece con su perro obtuvo más de dos millones de likes. View this post on Instagram A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata)

