Horóscopo chino de hoy 1 de septiembre: las predicciones para cada signo

Le damos la bienvenida a septiembre con una energía de doble filo, pues la serpiente de fuego, regente del día, solo favorecerá a unos pocos signos y a los demás los puede hacer sentir desilusionados, así que hoy es mejor no tener las expectativas muy altas.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Algo que debes tener en cuenta es que, a diferencia del calendario occidental, el chino no inicia el 1 de enero, sino que, para efectos astrológicos, lo hace el 4 de febrero. Por esta razón, si naciste antes del inicio del año chino, lógicamente tu signo zodiacal será el del año inmediatamente anterior.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Los regidos por la rata tendrán ganas de formalizar su relación e incluso, comprometerse. La serpiente les puede dar una mano, siempre y cuando estén seguros de sus sentimientos. No hagan ninguna propuesta si no han analizado todos los factores positivos y no tan positivos que esto implica. También es importante que sean pacientes, pues si hacen la propuesta este día tal vez no tengan una respuesta inmediata.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

La serpiente mirará con buenos ojos a aquellos nacidos en los años del buey. La buena energía los acompañará especialmente en temas laborales. Aprovechen para solicitar algún aumento o incrementar su portafolio de clientes. En temas sentimentales, es mejor que eviten cualquier discusión, especialmente derivada de celos.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

El característico mal humor de los tigres estará incrementado este día. No tendrán paciencia con nada ni nadie, incluyéndose, y esto, lógicamente los llevará a actuar con agresividad. Es muy importante que se controlen, pues con esta actitud están expuestos a discusiones y, sobre todo, problemas que luego serán muy difíciles de solucionar. Un cristal de angelita o lepidolita les será de mucha utilidad.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

La energía del día favorecerá a los conejos para que inicien actividades nuevas o incluso, hagan aquellas a las que no se atrevían. Hoy se sienten valientes y llenos de optimismo. Así que no pierdan la oportunidad y láncese por aquello que siempre han soñado: una nueva carrera, iniciar un negocio independiente, declarársele a la persona que tanto les gusta. Hoy está permitido correr riesgos.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Aunque no es común en ellos, los dragones este día sentirán que quieren gastar de más en su vida social. Ellos que siempre son tan metódicos en su presupuesto (casi al nivel de la avaricia), querrán hacer alguna invitación o disponer de un dinero extra para algún evento social. La regente del día les sugiere que sigan su intuición y hagan ese gasto, pues redundará en beneficio de ustedes más adelante.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

La fortuna le sonreirá a la serpiente en su condición de regente de hoy. El día será favorable para casi cualquier actividad que lleven a cabo, pero en especial, aquellas que tengan que ver con peticiones ante autoridades y superiores. Así que, si necesitan solicitar algún préstamo bancario, un aumento de sueldo, un traslado, una visa o permiso especial aprovechen pues tienen la energía a su favor.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

La mente de los caballos no les dará tregua este día. Las buenas ideas y las soluciones a sus problemas casi que “lloverán del cielo”. Por esta razón, es bueno que lleven con ellos una libreta para poder apuntar y analizar, con más calma, las opciones que allí hayan plasmado. Debido a tanta agitación es recomendable que consuman té de manzanilla para que no terminen agotados y puedan estar listo para la regencia que tendrán mañana.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

La cabra no respetará límites este día y dejará que su pasión la consuma. Así que es mejor que estén prevenidos, tomen las medidas necesarias, porque de lo contrario podrían convertirse en padres muy pronto. También es importante que sean cuidadosos con la práctica de actividades físicas, pues están expuestos a sufrir alguna lesión menor.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Sigue la buena racha para aquellos que nacieron en los años del mono. Su amiga la serpiente siempre los protege y hoy les ayudará en temas de pareja y familiares. La estrella de la comunicación los acompaña y podrán resolver, a través del diálogo, las dificultades que han venido teniendo especialmente con sus hijos. Quienes tienen monitos de 2016 es mejor que estén pendientes de su salud, pues podrían contraer alguna enfermedad respiratoria.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Empieza a mejorar la salud de los regidos por el gallo. Sus malestares físicos y hasta emocionales, van quedando atrás, y esto los hace sentir de nuevo seguros y tranquilos. Sin embargo, la serpiente les recomienda que no se confíen, terminen de manera juiciosa los tratamientos que les envió su doctor, no los suspendan por el solo hecho de sentirse mejor, e incluso, si es posible, compleméntelos con alguna terapia energética.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

A los perros se les presentarán este día excelentes oportunidades para salir de viaje o empezar a programar uno. Sea de trabajo, de estudio o de placer, los regidos por este fiel animal deben aprovechar la energía de hoy para expandir sus horizontes. En unos meses se darán cuenta que fue la mejor decisión que pudieron tomar.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Con la serpiente en su contra, el signo que se puede ver más perjudicado es el del cerdo. Por esto, es mejor que se dediquen a su rutina normal y, en la medida de lo posible, procuren evitar reuniones laborales, ya que podrían presentarse malos entendidos entre los asistentes, que afectarán directamente a los chanchos.