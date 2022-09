Horóscopo chino de hoy 2 de septiembre: las predicciones para cada signo

Las predicciones del horóscopo chino se sustentan en las relaciones, positivas y negativas, que se dan entre los doce signos zodiacales. Por esta razón, es que cuando las lees, recibes consejos sobre las acciones que se verán favorecidas en determinado día y, también sugiere, lo que es mejor evitar para prevenir inconvenientes de todo tipo.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Es muy importante que tengas en cuenta que para la astrología china el año no inicia a la par del calendario gregoriano, sino que lo hace el 4 de febrero. Por esta razón, las personas que nacieron antes de esa fecha tienen como signo zodiacal al mismo animal regente del año anterior.

Este viernes 2 de septiembre estará regido por el caballo de tierra, y su energía favorece las reuniones, tanto de trabajo como sociales.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Quienes se mantendrán al margen de la energía del regente del día serán aquellos que nacieron en los años de la rata. Estar en contraposición al caballo no los beneficia y por esta razón, lo mejor que pueden hacer es dedicarse a la rutina del día y evitar cualquier confrontación, especialmente con su pareja.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Viejos amores tocarán la puerta de los bueyes, especialmente aquellos de 1985. Esta aparición los pondrá en una encrucijada y hasta llegarán a pensar que pueden continuar con dos relaciones al tiempo. El caballo les sugiere que recuerden por qué se terminó todo con la otra persona, ahí encontrarán la guía sobre qué deben hacer.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Después de varios meses actuando como el rey del zodíaco, el tigre se ha ganado enemigos y también ha perdido amigos. Por esto, el caballo le aconseja que aproveche la estrella del perdón que hoy lo acompaña y procure aclarar las situaciones y, sin orgullo, presentar excusas a quienes haya ofendido.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

La buena energía que ha acompañado a los conejos en los últimos días hará que quieran salir a celebrar con amigos. Se merecen este cambio de ambiente, pero es importante que se midan con los tragos. Excederse con el alcohol podría ponerlos a hablar más de lo necesario y llevarlos a que se involucren en serios problemas.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Es importante que quienes nacieron en los años del dragón escuchen y pongan en práctica los consejos que reciban hoy. Incluso si no lo “pidieron”, las recomendaciones que les hagan, especialmente si vienen de sus pares, les serán muy útiles para poder encontrar la solución a una situación que les quita el sueño en las noches.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Pese al cansancio que dejó la semana, el caballo le sugiere a la serpiente que no finalice su jornada hasta no estar al día con sus obligaciones. Ella siempre postergando dejó acumular el trabajo y, si no lo entrega a tiempo, quedará muy mal parada antes sus superiores, corriendo incluso el riesgo de que la despidan.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

En su posición de regente del día, los caballos tendrán su sex appeal a flor de piel. Aquellos que están solteros tendrán muchas opciones para conseguir pareja, pero es importante que no se tomen las cosas a la ligera pues podrían terminar rompiendo corazones. Los caballos que ya tienen pareja pueden aprovechar para subir un nivel más en su relación.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

El autoritarismo de la cabra la meterá en muchos problemas este día. Si no están dispuestas a actuar con paciencia y equilibrio podrían perder a personas que aprecian. Los padres de cabras del 2015 deberán estar atentos a sus conductas, ya que pueden terminar en matoneo en su entorno escolar.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

El día es indicado para que los monos amplíen sus conocimientos. Es necesario que se actualicen y estén a la vanguardia. Dentro de unos meses, cuando el tigre deje de atacarlo, recuperará su luz y su trabajo soñado llegará a su vida, siempre y cuando esté lo suficientemente preparado. Es importante que conduzcan con cuidado.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Oportunidades de trabajo tocarán la puerta de los nacidos en los años del gallo. Sin embargo, el caballo les recomienda que aún no acepten. Es necesario que analicen con cabeza fría la propuesta que, en un principio parece favorable, pero que podría exigir altos sacrificios a los gallos.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Las discusiones de pareja de nuevo traerán nubes negras al cielo de los regidos por el perro. Desde hace varias semanas los disgustos se volvieron comunes y el alejamiento se empieza a notar. Es hora de que el perro tome cartas en el asunto y decida si tomará caminos separados o se compromete en serio a mejorar la situación.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Aún los regidos por el cerdo no se recuperan del todo y hoy su salud podría verse comprometida. Sus rodillas y tobillos serán los más afectados, así que es importante que eviten hacer esfuerzos o actividades físicas que los puedan lesionar. Iniciar una dieta para bajar algunos kilos les vendría muy bien.