Celia Lora posa de perfil a la cámara mostrando sus exuberantes curvas con body de encaje

Celia Lora elevó la temperatura dentro de su perfil oficial de Instagram, en donde volvió a mostrar sus exuberantes curvas posando con revelador body de encaje con una de sus amigas.

Celia Eloisa Lora García mejor conocida como Celia Lora es una modelo que debutó en las páginas de la revista Playboy en 2012, pero gracias su irreverente personalidad fue llamada para participar en el reality ‘Acapulco Shore’, en donde su fama creció y siguió dando de qué hablar.

Las redes sociales también se han convertido en una importante plataforma para exponer sus acalorados destapes, en los que aparece acompañada de otras voluptuosas modelos que, como ella, disfrutan dejar muy poco a la imaginación.

Ejemplo de ello es una de sus más recientes publicaciones de Instagram, en donde compartió con sus 10.3 millones de seguidores una postal en la que apareció posando una vez más al lado de Verónica Flores, originaria de la ciudad de León, Guanajuato, que también ha colaborado para la revista Playboy y que saltó a la fama como presentadora de televisión.

Pero en esta ocasión, ambas expusieron su mejor ángulo con reveladoras prendas de lencería, Celia con un body de encajes y transparencias color negro; mientras que su sexy acompañante enamoró posando con un conjunto de prendas íntimas de animal print, llegando a recolectar más de 40 mil reacciones en forma de corazón en unas cuantas horas.

Y es que ha sido gracias a sus candentes destapes que la hija del cantante de rock mexicano, Alex Lora, ha llegado a posicionarse como la modelo mejor pagada de OnlyFans, que de acuerdo con El Siglo de Torreón, obtiene una ganancia de $14.4 millones de pesos mexicanos y ha desbancado a otras famosas como Yanet García y Karely Ruiz.

Sin embargo, también ha utilizado sus redes sociales para compartir detalles de los viajes que realiza y que paga gracias a sus jugosas ganancias. Así lo dio a conocer durante una entrevista con el programa ‘Hoy’, donde reveló el pasado mes de mayo que no le gusta comprar cosas, ya que prefiere ir a conocer el mundo.

Uno de sus últimos viajes fue a Italia, desde donde compartió una serie de fotografías en las que dejó ver lo bien que la pasó visitando Milán, el Lago de Como, Lombardía y Milano, entre otros. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

Pero sin duda, las imágenes que más disfrutan sus fanáticos son aquellas en las que posa con atrevidos conjuntos de lencería, en los que gracias a las transparencias ha logrado paralizar millones de corazones. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora) View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

