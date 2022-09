Tras decirle ‘adiós’ a Leonardo DiCaprio, Camila Morrone se roba las miradas en un diminuto bikini

En medio del revuelo que ha causado la ruptura de Leonardo DiCaprio y Camila Morrone, la modelo ha decidido hacer caso omiso a los ‘dimes y diretes’ y demostrarle al actor de lo que se ha perdido.

Para ello, la también actriz viajó en compañía de su madre, directo y sin escalas, al paradisiaco Saint-Tropez, donde dejó ver su despampanante figura de reloj de arena enfundada en un diminuto bikini.

Las imágenes de su inesperada escapada se difundieron a través de redes como Twitter e Instagram, plataformas donde no tardaron en hacer su arribo los comentarios y piropos por su belleza natural.

Como era de esperarse, no faltaron quienes hicieron mención de su reciente ruptura con la estrella de Hollywood, Leonardo DiCaprio, con quien mantuvo una relación por cuatro años y actualmente ha estado de fiesta con sus amigos, mientras ella se encuentra de vacaciones.

De acuerdo con la revista People, la estrella de Hollywood de 47 años se distanció de Morrone durante el verano, pero mantienen una amistad cordial en honor a “los buenos tiempos”.

Si bien hasta el momento no se han dado a conocer los detalles detrás de dicha ruptura, los internautas no dudaron en sacar sus propias conclusiones y asegurar que la causa del truene es la edad de la joven. Y es que DiCaprio no ha mantenido un romance con alguien mayor a los 25 años.

Te puede identificar:

• Leonardo DiCaprio puso fin a su relación con Camila Morrone tras cinco años de noviazgo

• Mira la fiesta que le hizo el galán Leonardo DiCaprio a la novia

• Camila Morrone habló por primera vez sobre su relación con Leonardo DiCaprio