Aleida Núñez confiesa que ha recibido propuestas para tener un sugar daddy

Aleida Núñez no solo es conocida por su trabajo como actriz y cantante, ya que además de presumir su curvilínea silueta con ajustados conjunto deportivos, bikinis y diminutos vestidos que están a punto de mostrar más que sus estilizadas piernas, en meses recientes también ha dado de qué hablar por su romance con un empresario millonario originario de Texas, con quien realizó un lujoso viaje por Medio Oriente para dar la bienvenida al 2022.

Aunque esta relación terminó poco tiempo después, actualmente la estrella de televisión se está dando una nueva oportunidad en el amor, pero en esta ocasión con un actor de origen francés, a quien incluso ya ha presumido a través de sus redes sociales durante el viaje que realizaron hace unas semanas por Europa, en donde visitaron Mónaco, Marsella, Paris, Bretaña y otros sitios turísticos, experiencia que calificó como un “viaje muy hermoso”.

Fue durante un reciente encuentro con los medios de comunicación, donde Aleida Núñez causó revuelo al asegurar que sus romances con hombres millonarios no solo se han dado recientemente, aunque eso sí, deja claro que nunca ha tenido la necesidad de aceptar una relación a cambio de dinero o con hombres mayores que le pongan condiciones.

“No yo nunca he tenido sugar, la verdad no podría a que me mantengan al cien por ciento eso es un sugar, que no hagas nada, que tengas vida de lujos y también te retiran del trabajo, de tu familia de amigos, la verdad muchas veces he tenido ofertas de estas, no es la primera vez que he andado con una persona de estas que tiene cierto poder o dinero”, explicó.

Además, dejó claro que prefiere trabajar y mantenerse al lado de su familia que ser esclava de un hombre.

“Muchos de ellos incluso pues me han sometido a decirme quiero un hijo o hija tuya, pero te prohibiría que trabajaras, a mí no me interesa estar como esclava de nadie, siempre he sido una mujer súper independiente, tengo mis cosas por mi trabajo y lo que más aprecio es mi libertad”, compartió.

Lo anterior puede ser comprobado con sus seguidores de redes sociales, con quienes continuamente presume lo bella que luce durante sus presentaciones musicales, en donde se deja ver sobre el escenario con atrevidos bodys que resaltan la belleza de sus poderosas curvas. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

O bien, con los breves adelantos de lo que sus fanáticos podrán ver si se suscriben a la página de contenido exclusivo aleidavip.com, en donde posa con el mínimo de prendas. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez) View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

También te puede interesar:

–Aleida Núñez se graba desde el gimnasio mientras se ejercita con ajustados leggins rojos

–Aleida Núñez se ejercita con ajustado conjunto deportivo blanco y revela su secreto para tener curvas de infarto

–Aleida Núñez posa frente al espejo con mini vestido blanco que casi enseña algo más que sus piernas