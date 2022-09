En sexy enterizo negro de látex Chiquis Rivera lució al máximo su retaguardia durante su concierto en El Paso

Los conciertos de Chiquis Rivera son muy animados de principio a fin, y al presentarse en El Paso, Texas causó sensación por lo sexy de su atuendo, compuesto por un ajustado enterizo negro de látex con aberturas laterales que dejaba ver su tanga y su retaguardia. Ella también bailó al ritmo de banda, saltó y hasta brindó ante el público asistente.

La cantante compartió en su cuenta de Instagram un video en el que muestra sus habilidades en la cocina, preparando un pollo horneado con mayonesa y queso parmesano, el cual acompañó con una deliciosa michelada. El mensaje con el que complementó su clip fue: “A cocinar se ha dicho… pero Entre Besos y Copas! 🍻🤤👌🏼” View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Chiquis ha tenido mucho éxito con su podcast “Chiquis and chill”, en el que cada semana da a conocer un nuevo episodio con interesantes temas. Ahora dio un consejo sobre cómo concluir una relación, cómo incrementar el deseo sexual, y qué fue lo que la ayudó a superar el abuso. View this post on Instagram A post shared by My Cultura Podcast Network (@myculturapodcasts)

