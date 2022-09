África Zavala luce su espectacular silueta en la playa con un diminuto bikini verde

África Zavala enamoró a sus seguidores de redes sociales con una serie de fotografías en las que se lució desde la playa con un diminuto bikini que resaltó la belleza de sus curvas, así como la admiración de quienes consideran luce más bella que antes de convertirse en mamá.

La actriz acaba de regresar a las pantallas de televisión con la telenovela de TelevisaUnivisión ‘Corona de Lágrimas 2’, en la que comparte créditos con Maribel Guardia, Victoria Ruffo, Geraldine Bazán, Ernesto Laguardia , Alejandro Nones y Mane de la Parra, entre muchos otros. Pero en medio de su éxito profesional, también confirmó que a nivel personal sigue gozando de una de las mejores etapas de su vida al lado de su hijo León y su pareja sentimental, el actor León Peraza.

Fue precisamente durante un viaje familiar realizado hace unas semanas, como la estrella de la televisión presumió su espectacular silueta desde la playa, en donde posó con un diminuto traje de baño de dos piezas que la hizo lucir radiante.

Y es que, portando un bikini verde, África Zavala reveló que pasó unas vacaciones dignas de recordarse en Los Cabos, Baja California Sur, en donde se dejó ver disfrutando del excelente clima y la mejor compañía.

A pesar de que el viaje fue hace algunos días, el pasado fin de semana compartió una instantánea más en la que expresó que extraña los días en la playa, por lo que nuevamente se dejó ver modelando el mismo conjunto de baño que destacó su despampanante silueta mientras camina bajo los rayos del sol.

“Extrañando“, fue la frase con la que describió la postal que fue calificada con casi 80 mil reacciones en forma de corazón. View this post on Instagram A post shared by afri_zavala (@afri_zavala)

Pero la serie de imágenes ha inundado esta misma galería fotográfica, en la que el pasado 12 de agosto cautivó al celebrar su cumpleaños número 37 posando una vez más con un bikini de holanes, con el que agradeció a la vida por poder celebrar un año más rodeada de sus seres amados y con la familia que siempre soñó.

“¡¡Llegan mis 37!! Y solo quiero decir gracias Dios por mi familia hermosa, mis amigos y mis fans. Gracias a cada uno de ustedes por ser parte de mi felicidad, soy muy afortunada. Que Dios los bendiga siempre”, escribió la protagonista de la telenovela ‘La Jefa del Campeón’.

