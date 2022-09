Aleida Núñez presume sus curvas de infarto durante un show musical con diminuto body neón

Aleida Núñez sigue llamando la atención a través de las redes sociales por presumir sus curvas de infarto con todo tipo de prendas, pero en esta ocasión fue evidente el derroche de belleza y sensualidad durante un reciente espectáculo que ofreció, en el que también dejó ver lo bien que sabe bailar.

Tras una exitosa participación en la telenovela de TelevisaUnivision ‘Corazón Guerrero’, protagonizada por Alejandra Espinoza, Aleida Núñez regreso a los escenarios musicales con su espectáculo, en el que se muestra deslumbrante a la hora de cantar, pero sobre tomo bailar con diminutos vestuarios que resaltan su curvilínea silueta.

En esta ocasión fue durante el show que ofreció en Teziutlán, Puebla, donde la bella estrella de televisión recibió todo tipo de reacciones a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde compartió un poco de lo que se vivió esta noche.

“Show en Teziutlán feliz de compartir y estar cerca de ustedes, hermoso público gracias“, fue como describió la publicación en la que se dejó ver bailando y cantando con un body amarillo neón que la hizo lucir sobre el escenario y en compañía de un grupo de bailarines.

Uno de los ritmos que protagonizan sus espectáculos musicales es la cumbia, el cual parece dominar ya que hace unos meses lanzó el tema “La Cosquillita”, con el que ha demostrado que si de bailar se trata, ella sabe cómo hacerlo. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Para culminar con la serie de imágenes con las que recordó esta noche especial, la originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, posó acompañada por el grupo de bailarines que la acompañan en cada presentación, y quienes también goza a ritmo de cumbia, norteño, banda. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Y aunque Aleida Núñez también ha llamado la atención por sus escándalos amorosos con empresarios millonarios y originarios de otros países, ella no deja de poner la belleza mexicana en alto y para demostrarlo, recientemente compartió una sexy postal en la que apareció posando con un diminuto vestido rojo que abrió ligeramente a la altura del escote.

Como era de esperarse, esta imagen provocó miles de reacciones por parte de sus admiradores quienes no dudaron en hacerle llegar un piropo. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

