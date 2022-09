Gaby Spanic luce al máximo su retaguardia al usar un ajustado enterizo negro y botas altas

Gaby Spanic es una actriz que tiene éxito en muchos países, y el pasado fin de semana tuvo una convivencia con sus fans de Brasil, firmando autógrafos de su libro y participando en conferencias. Para la ocasión optó por usar un ajustado enterizo negro y botas altas, demostrando que a sus 48 años tiene una espectacular figura.

Todos los asistentes enloquecieron al ver a la protagonista del melodrama “La usurpadora”, quien a través de sus redes sociales compartió muchos de los momentos que pasó con su gran número de admiradores. Ella ha disfrutado al máximo cada día de su estancia en ese país, y lo dejó ver al posar en la terraza del exclusivo resort en el que se hospedó. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1) View this post on Instagram A post shared by Gabriela Spanic (@gabyspanictv)

El próximo viernes finaliza la transmisión en México de la telenovela “Corazón guerrero”, en la que Gaby Spanic lleva uno de los roles estelares. Ella invitó al público a ver el final de la historia, acompañada de la actriz Natalia Esperón. View this post on Instagram A post shared by Gabriela Spanic (@gabyspanictv)

También te puede interesar:

-Sin sostén y en leggings de látex, Gaby Spanic presume su escultural figura

-En microbikini dorado Gaby Spanic luce su figura al posar a bordo de un yate