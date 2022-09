Anitta y Lele Pons posan sin ropa interior y con atuendos transparentes

La cantante Anitta ha dejado con la boca abierta a más de uno al posar junto a Lele Pons y dejar claro ambas que no llevaban puesta ropa interior. La brasileña e intérprete de “Envolver” tenía unos jeans- pantalones donde la mita de la tela era transparente y la influencer venezolana un enterizo que era negro y translúcido de la cadera para abajo.

Por supuesto ambas explotaron el Instagram mostrando casi sus partes nobles. Anitta nos tiene acostumbrados a verla con tangas y trajes transparentes. Más ahora que este tipo de jeans son el último grito de la moda. Lele Pons, a pesar de ser una de las mujeres más bellas de las redes sociales, no siempre muestra casi todos sus encantos, pero si se hace de acompañar de una de sus grandes amigas, pues se avienta a la sensualidad sin pensarlo dos veces. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

Lele Pons ha estado alejada un poco de la música desde que su novio Guaynaa le pidió matrimonio en el escenario del Tomorrowland 2022 en Bélgica ante miles de personas. Este fue el mismo evento donde Karol G triunfó con DJ Tiesto. La venezolana sigue contenido para su Instagram pero no sabemos que ande en algún proyecto musical nuevo. Todo lo contrario a Anitta, quien estrenó su tema con Maluma “El Que Espera”, hace poco.

Además Anitta sigue estrenando videoclips de su reciente disco Versions Of Me. Esto sin mencionar el éxito que tuvo en los MTV VMA’s 2022 al cual llegó mostrando un seno y se coronó como la primera brasileña en ganar y en estar en esa tarima. Sin duda, todo un logro para ese país. A Anitta la celebraron en Brasil casi como si se tratase de una copa mundial. En su condición de mujer humilde, esto tiene el doble de mérito. Recordemos bien que la cantante nació en una favela del país sudamericano y su familia y ella eran tan humildes, que a veces debían ir a bañarse a la calle. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

Pero Anitta cuenta en su documental de Netflix que no recuerda esto con dolor. La Alegría siempre ha reinado en su familia y explica que para ello estos eran momentos muy alegres. Hoy en día su hermano es su mano derecha y puede darle a su familia una vida digna fruto de su arduo trabajo. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

Anitta acaba de estrenar su videoclip en el cual es muy similar a Mi Bella Genio. El tema es con la rapera norteamericana Missy Elliott y se llama Lobbyy. Por supuesto que también nos deleita con sexys atuendos aquí. Hasta el momento el videoclip acumula más de 5 millones de reproducciones en Youtube.

