Dua Lipa baila salsa sensualmente, usando un escotado vestido negro

Dua Lipa se dejó ver muy elegante y sexy en un evento que se llevó a cabo en París, con motivo del lanzamiento del perfume “Libre”, del cual ella es la imagen. La cantante causó sensación con su nuevo peinado y lució su figura en un escotado vestido negro. Y si en el escenario ella muestra sus dotes dancísticas, en la fiesta dio sus mejores pasos al ritmo de salsa, moviéndose muy sensualmente.

Antes del evento la cantante salió al balcón a posar para varias fotografías y presumir su cuerpo bronceado, enviando un beso a sus seguidores y obteniendo más de un millón de likes en Instagram por esas imágenes. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

Dua Lipa no descuida su faceta de modelo, y lució espectacular posando en el césped y usando un microbikini de hilos mientras promocionaba agua Evian con una botella que tenía escrito su nombre. Ahora su próximo compromiso es el concierto que dará el 8 de septiembre en Brasil, dentro de su gira mundial Future nostalgia. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

