Horóscopo chino de hoy 6 de septiembre: las predicciones para cada signo

Las predicciones del horóscopo chino, más que adivinaciones, nos proporcionan consejos para que sepamos cuáles son las actividades que se verán favorecidas según la energía del día. Estas predicciones se calculan teniendo en cuenta los signos que conforman el horóscopo chino, los cinco elementos, las veintiocho constelaciones y la relación entre ellos.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Es importante que tengas en cuenta que, para conocer cuál es tu signo zodiacal, también consideres tu día de cumpleaños, pues el año astrológico chino solo inicia hasta el 4 de febrero, así que quienes nacieron antes de ese día, su animal regente será el del año anterior.

Dicho esto, antes de pasar a las predicciones de cada signo, te contamos que el animal regente de hoy es el perro de agua, que además será el encargado de poner fin al mes del mono. La energía del regente convierte al día en un “arma de doble filo”, pues todo lo que hagamos se multiplicará, así que procura adelantar solo actividades productivas y positivas.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Es importante que quienes nacieron en los años de la rata escuchen a su intuición. Algunas personas les ofrecerán proyectos que en un principio podrían verse como excelentes oportunidades, pero es importante que mediten la situación y le hagan caso a las “corazonadas” que lleguen a tener.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

La energía del día le traerá oportunidades de romances a los bueyes. Pero la cabra le sugiere que vayan despacio, no se dejen llevar solamente por el momento y la pasión, pues tal vez esa persona no les convenga y termine, no solo rompiéndoles el corazón, sino además trayéndoles problemas de dinero y con familiares y amigos.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

La salud del tigre, especialmente la emocional, podría verse afectada este día. Varias noches durmiendo mal y sobrecarga de responsabilidades los tienen agotados. Es importante que busquen ayuda y encuentren alguna actividad de pocos minutos que les permita encontrar tranquilidad: yoga, meditación, danza, etc. Es importante que los padres de tigres de 2010 los vigilen de cerca y los corrijan con amor, pues podrían estar empezando a tener una adicción a los videojuegos.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

La energía cambia favorablemente para los conejos. En su trabajo brillará con luz propia y esto llamará la atención, no solo de sus superiores o clientes, sino de personas de otras compañías que querrán tenerlos entre su equipo. Actúen con humildad y muestren sus capacidades sin opacar a nadie de su equipo. Las mejores puertas se abrirán en unos pocos meses.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

El regente del día es el antagonista del dragón, lo que lo mantendrá al margen de cualquier beneficio que traiga el perro. Lo mejor que pueden hacer quienes nacieron en los años del dragón es cumplir con la rutina del día y mantenerse alejado de las discusiones, especialmente con su pareja.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

No defraudar la confianza de su pareja es lo que le sugiere el perro a la serpiente para este día. No le oculten nada, por más grave o simple que sea. Faltar a la verdad o disfrazarla podrían generarles conflictos, discusiones e incluso rompimientos. Por otro lado, si empiezan su jornada desde temprano podrán verse beneficiados de la energía del día y lograrán cumplir con todas sus tareas a tiempo.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Para quienes son regidos por el caballo, el día puede ser bastante positivo en todos los aspectos. Pero hay algo que el perro les aconseja y es que eviten, a toda costa, solicitar préstamos de dinero. Sin importar la suma que sea y a quién se la pidan, se convertirán en deudas que les afectará gravemente su presupuesto para los próximos meses.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

El triunfo laboral está asegurado para los regidos por la cabra. Pero para lograr esto, y aunque parezca irónico, el consejo que les da el regente del día, es que trabajen en equipo y mantengan un bajo perfil. El apoyo de sus pares y la humildad serán la clave para que sus superiores vean en ustedes personas de fiar.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Las “malas compañías” podrían complicarle el día a quienes nacieron en los años del mono. Personas que dicen ser sus amigos pero que realmente solo quieren aprovecharse de sus capacidades y de sus bienes materiales. Es importante que el mono sea astuto y esté pendiente de las señales que reciba del universo. El perro también les aconseja que se mantengan alejados de cotilleos y chismes en su trabajo.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

El mal de amores afectará a los gallos y los llevará a querer estar a solas. Háganlo, pues estar lejos de opiniones de terceros les permitirá conectarse nuevamente con ustedes mismos, y, darse cuenta que esa relación no les estaba aportando nada positivo. Cuando se den el sitio que se merecen volverán a sonreír.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Como regente del día, al perro lo buscarán muchas personas para buscar su apoyo. No se nieguen a nadie, pues hoy su sabiduría y el don de la palabra los acompañará y podrán ayudar a personas que aprecian. Sus superiores confiarán en ustedes para entregarles una importante labor, así parezca difícil no la rechacen pues será muy útil para ustedes.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Los cerdos deberán cuidarse al máximo de las envidias en su lugar de trabajo. Es un día para desconfiar, tratar con cordialidad a todos, pero evitar comentar cualquier plan o situación que se les esté presentando. El silencio será su mejor arma y si la usan no podrán vencerlos.