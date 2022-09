Kim Kardashian usó tanga de la bandera Estados Unidos para portada de Interview Magazine

La socialité Kim Kardashian ha abierto la polémica al posar para la portada de Interview Magazine con una tanga de la bandera de los Estados Unidos y el cabello y cejas rubias. Por supuesto, mientras unos le halagaron la retaguardia y la osadía, otro tanto se le fueron encima en Instagram por considerarlo una falta de respeto.

No es la primera vez que Kim Kardashian hace un acto transgresor sobre algún símbolo patrio de los Estados Unidos. De hecho, eso le ha valido en otras ocasiones comentarios racistas sobre su origen Armenio. Ahora la ex de Kanye West publicó en su cuenta de Instagram la portada de la edición de septiembre de Interview Magazine, donde usa tremendo hilo dental por detrás que por delante es nada más y nada menos que la bandera de los Estados Unidos. En otra foto, el bicolor del país norteamericano se encuentra de fondo. View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian (@kimkardashian)

Además a esto se le sumó una cabellera corta y unas cejas muy rubias platinadas. Recordemos que esto es un símbolo de feminismo desde hace muchos años. Si esto es un claro mensaje para Kanye West o no, no lo sabemos. Recordemos que el cantante de hip hop se lanzó a la presidencia hace casi 4 años. Además el rapero arremetió fuertemente contra su ex y su madre Kris Jenner durante el fin de semana en Instagram. View this post on Instagram A post shared by Interview Magazine (@interviewmag)

Dijo que la matriarca del clan Kardashian Jenner había promovido que Kim Kardashian y Kylie Jenner posaran para Playboy y que no quería que lo mismo sucediera con sus hijas. Además las denunció públicamente por publicarlas en las redes sociales y exige que dejen de hacerlo. Sin embargo, Kim ya está acostumbrada a este tipo de ataques. View this post on Instagram A post shared by Interview Magazine (@interviewmag)

Lo cierto es que no es de extrañar que Kanye West reaccione a las fotografías de Kim Kardashian con tanga de la bandera de los Estado Unidos. Hasta el momento de cierre de esta nota no lo había hecho. Sin embargo, sí había arremetido contra la marca Adidas y dijo que la misma le había robado varios diseños así como parte de las ganancias de la venta de sus calzados y productos deportivos. View this post on Instagram A post shared by COMPLEX (@complex)

Kim Kardashian se prepara el estreno de The Kardashians segunda temporada por Hulu el próximo 22 de septiembre. Kanye West está haciendo hasta lo imposible para que ninguno de sus hijos aparezcan. Sin embargo y tal como explicó Myrka Dellanos en la Mesa Caliente, el rapero ya firmó el permiso donde autorizaba a que sus hijos aparecieran en el reality. Así que por el ámbito legal, quizás sea muy tarde para el autor de “Donda“. Por ahora, Kim Kardashian sigue presumiendo sus curvas sin miedo a nada. View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian (@kimkardashian)

Sigue leyendo:

Kim Kardashian presume su delgadez en transparencias mientras Kanye West se sigue armando de abogados

Kim Kardashian se desnuda para Allure y niega haberse hecho cirugías en el rostro

Pete Davidson estaría tomando “terapia de trauma” tras ser acosado por Kanye West durante meses

¿Por qué rompió Kim Kardashian con Pete Davidson?

Chiquis Rivera se forró en lycra hasta los dedos de las manos a lo Kim Kardashian para Instagram

Kim Kardashian confiesa que se comería sus heces, si la hicieran verse más joven