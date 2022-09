Maestra renuncia a su trabajo, uno de sus alumnos robó sus fotos en bikini y las expuso

El robo de unas fotografías privadas llevó a una maestra de la India a vivir una auténtica pesadilla.

Todo inició cuando la docente que imparte clases de inglés en la Universidad San Xavier subió unas imágenes suyas en bikini a su cuenta de Instagram que tenía como privada, ya que pensó que sería vista por sus familiares y amigos más cercanos.

Sin embargo, no contaba con que uno de sus alumnos obtendría las postales, mismas que llegaron al padre del estudiante, por lo que todo se convirtió en un escándalo.

Una vez que las autoridades del comité escolar citaron a la profesora le dieron a conocer que el padre de uno de los estudiantes estaba viendo sus fotografías en ropa interior, por lo que pidió a la universidad “salvar a su hijo de tanta vulgaridad“.

“Ver a una profesora vestida en ropa interior subiendo fotos a las redes sociales es absolutamente vergonzoso para mí como padre, ya que he tratado de proteger a mi hijo de este tipo de indecencia grave y objetivación del cuerpo femenino”, escribió en una carta el hombre molesto.

Ante el acoso y el hecho que sus imágenes se convirtieran del dominio público, la maestra no tuvo de otra que renunciar a su trabajo. “Me dijeron que estaba trayendo desprestigio y vergüenza a la universidad. Me preguntaron si mis padres estaban en Instagram y si habían visto esas fotos. Me sentí traumatizada y con náuseas”, expresó.

Pese a que intentó verse beneficiada ante el robo que sufrió, la mujer fue amenazada por la escuela, lo cual confirma el machismo que se vive en aquel país.

