Carmen Villalobos posa en minibikini negro, luciendo un perfecto bronceado

Foto: Gonzalo Marroquín for Festival People En Español / Getty Images

Carmen Villalobos disfruta mucho trabajar, pero también cuenta con días libres; por eso se dejó ver en un video que compartió en sus historias de Instagram y en el que aparece probándose un sexy minibikini negro que resaltó su perfecto bronceado. Ella acompañó el clip con el mensaje “lista para mi día de descanso”.

La actriz colombiana está teniendo mucho éxito en su faceta de conductora en el reality show “Top Chef VIP” y ha pasado a ser también una de las estrellas del mismo, luciéndose con vistosos atuendos que encantan a sus fans. Así, se le ha podido ver modelando coloridos vestidos, ajustados bodys y hasta un total look blanco de top, jeans y botas altas.

Carmen también se da tiempo para acudir a eventos, y hace unos días lució muy elegante en la presentación de un libro de Daniel Habif. Para la ocasión ella optó por un body blanco lleno de transparencias, que combinó con un traje negro. View this post on Instagram A post shared by Carmen Villalobos Fan Club NY✅ (@carmen_mi_angel)

