Chiquis Rivera abre su camisa y muestra su escote de cerca en Instagram

Chiquis Rivera está cada día más delgada y ella misma se la pasa dando “taco de ojo” a sus fans. Usando un atuendo de pantalón entallado y camisa abierta, la Abeja Reina presumió su escote de cerca en Instagram al pasar la cámara de su celular muy cerca de sus “boobies”. Como era de esperarse, sus fans se alborotaron y le dejaron cientos mensajes.

“Hermosa nuestra muchachita trabajadora guerrera”, “Amo todos tus outfits”, “Hermosa” y muchos corazones fueron parte de lo que dijeron los fans y seguidores de Chiquis Rivera en Instagram. Esto después que la hija de Jenni Rivera presumiera su escote y “boobies” con un camisa que abrió. Por supuesto la delgadez de la Abeja Reina se hizo evidente impactando a todo el que la vio. Días antes repitió la hazaña con un traje de látex y aberturas a los lados. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

No hay duda que hay que aplaudirle a Chiquis Rivera el hecho de que se haya quitado no pocas libras extras. A lo largo de los años la hemos visto ganar y perder peso pero siempre viéndose muy bella y sexy. Sin embargo desde que comenzó su relación con el fotógrafo de Becky G y productor audiovisual Emilio Sánchez, se le ha visto a la Abeja Reina hacer nuevos deportes: ciclismo y montañismo entre los que han hecho públicos sumado a unas intensas rutinas de ejercicios, donde suda la gota en el gimnasio. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Justo los rumores de un posible compromiso se avivaron para Chiquis Rivera y Emilio Sánchez. Al parecer la hija de Jenni Rivera estaba luciendo un anillo y levantó sospechas. Ella misma salió al paso y aclaró que no es así. Sin embargo, su novio desde hace más de un año no para de halagarle y de recordarle lo importante que es para él. View this post on Instagram A post shared by Emilio Sanchez (@emiliosanchez)

De hecho, estas sospechas de posible boda viene por una hermosa sorpresa que le dio Emilio a Chiquis donde preparó toda una cena a la luz de las velas y bajo la luna. No hay duda que es tan romántico como la intérprete de El Honor. Misma que no puso reparo en presumir el regalote que le habían dado.

Recordemos que al igual que Jenni Rivera, Chiquis Rivera no gozaba como mucha suerte en el amor. Su divorcio de Lorenzo Méndez tomó más tiempo que lo duró su matrimonio, el cual terminó en medio de una polémica sobre violencia y excesos. Sin embargo, esto parece haber quedado atrás para ambos cantantes de regional mexicano.

Lorenzo Méndez anda en la promoción de su nuevo tema junto a Ninel Conde: La Vida Es Pa’ Gozarla y arranca una serie de presentaciones por varias ciudades los Estado Unidos. Mientras que Chiquis Rivera sigue en su Abeja Reina Tour y embarcada en nuevos proyectos audiovisuales. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

