¿Cuáles son los beneficios de tomar jugo de limón?

Se sabe que el limón (citrus lemon) es alto en vitamina C, fibra y tienen varios compuestos que ayudan a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y algunos tipos de cáncer.

Así mismo, el jugo de limón puede prevenir la formación de cálculos renales.

-Limón, fuente de vitamina C

Un limón provee cerca de 31 mg de vitamina C, que corresponde al 50% de la ingesta diaria recomendada.

-El limón propicia la salud cardiovascular

Algunos compuestos que se encuentran en el limón son:

Hesperidina

Este antioxidante puede fortalecer los vasos sanguíneos y prevenir la aterosclerosis, es decir la acumulación de depósitos de grasa en las arterias.

Diosmina

Tiene efectos para bajar los niveles de colesterol en sangre, mejora el tono muscular y reduce la inflamación crónica de los vasos sanguíneos.

-El jugo de limón puede ayudar a prevenir piedras en el riñón

Las cuales se forman cuando los productos de desecho se cristalizan y se acumulan en los riñones.

El ácido cítrico que contiene el jugo de limón puede ayudar a prevenir las piedras en el riñón al incrementar el volumen de orina e incrementar el pH de la misma, al crear un medio menos favorable para la formación de cálculos renales.

Se han reportado estos hallazgos en diversas investigaciones, entre ellas la publicada por la revista J. Endourol. en 2008. Sin embargo, se necesitan más investigaciones que confirmen estos hallazgos.

¿Cuánto jugo de limón es recomendable tomar al día para prevenir piedras en los riñones?

½ Taza (4 onzas o 125 ml) de jugo de limón al día puede ayudar, entre otras medidas, a proveer suficiente ácido cítrico para prevenir la formación de cálculos renales en personas que ya han padecido dicha condición.

Contenido nutrimental del jugo de limón

½ Taza de jugo de limón aporta 27 Kcal, 8.4 g de carbohidratos, 47 mg de vitamina C (ácido ascórbico), 125 mg de potasio.

Muchos de los compuestos vegetales de los limones no se encuentran en grandes cantidades en el jugo de limón, por lo que se recomienda comer la fruta entera -incluyendo la cáscara- para obtener el máximo beneficio.

Consumo de limón y menor riesgo de cáncer

Algunas investigaciones, entre ellas el estudio citado por la revista Crit Rev Oncog. en 1994 han encontrado que los limones pueden ayudar a reducir el riesgo de padecer muchos tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de mama. Debido a su contenido de compuestos vegetales como hesperidina y d-limoneno.

Fuente: National Institutes of Health (NIH), U.S. Department of Agriculture.