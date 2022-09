Eiza González se luce en leggings deportivos frente al espejo

Eiza González complació a sus fans publicando en Instagram un video grabado por ella misma, en el que aparece frente al espejo y luciendo su figura en leggings deportivos verdes. La actriz se disponía a ir a hacer ejercicio, pero al parecer su mascota se lo impidió; el mensaje con el que complementó su post fue “él no me dejará ir al gimnasio”.

La actriz mexicana de 32 años es imagen de la marca de joyería Bulgari, y hace algunos días posó para una campaña en lo alto de un edificio, usando diversas prendas que resaltaban los costosos accesorios que lucía. Las fotos, tomadas por Greg Williams, fueron todo un éxito.

Eiza tiene muchos proyectos en puerta, pero ahora dio a conocer que llevará uno de los roles estelares en la serie “La máquina”, que se estrenará en la plataforma de streaming Hulu y en la que compartirá créditos con Gael García y Diego Luna. Al respecto, ella escribió el mensaje “Feliz de contar esta historia con estos dos. Y filmar en mi país ❤️”. View this post on Instagram A post shared by Eiza Gonzalez (@eizagonzalez)

También te puede interesar:

-Eiza González luce su abdomen plano al modelar un sexy atuendo lleno de espejos

-Desde las alturas Eiza González luce sus caderas usando un body con una sola manga