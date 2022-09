Horóscopo chino de hoy 7 de septiembre: las predicciones para cada signo

Inicia el mes del gallo de tierra de la mano del cerdo de agua. Debido a la combinación de estos animales y sus respectivos elementos, el día no tiene una vibración muy alta, por esta razón es mejor ser cuidadosos con nuestras pertenencias y documentos importantes, pues la estrella de las pérdidas y extravíos tiene mucha fuerza hoy.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Algo muy importante que debes tener en cuenta cuando busques tu animal regente, es que el año para la astrología china, solo inicia el 4 de febrero, por esta razón, las personas que nacieron antes de ese día tienen como signo zodiacal el mismo del año anterior.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

A las ratas les harán varias invitaciones de tipo social. Así no sientan muchos deseos, es mejor que acepten, pues, gracias a esto, aquellas que aún se encuentran solteras podrán conocer una persona que les cambiará la vida. Igualmente, podrían conocer a alguien que se interesará en su trabajo.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Un exceso de obligaciones tendrá a los regidos por el buey alejados del mundo. Sus superiores les encomendarán tareas urgentes y muy importantes, así que el cerdo les sugiere que sacrifiquen ratos de ocio con tal de cumplir. No hacerlo o hacerlo de manera descuidada podría generarles llamados de atención y la pérdida de la confianza por parte de sus jefes.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Las posibilidades de conseguir dinero extra estarán incrementadas este día para quienes nacieron en los años del tigre. Alguna propuesta de un trabajo extra podría ayudarles a equilibrar su presupuesto que se ha visto menguado en las últimas semanas. Sin embargo, si aceptan sean conscientes que sus responsabilidades se incrementarán, así que organicen muy bien su tiempo.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Las mujeres regidas por el conejo podrían encontrar el amor este día. Pero es importante que vayan despacio y no se apresuren a formalizar una relación. Para todos los conejos en general, el cerdo les sugiere que sean muy cuidadosos al momento de hablar, pues podrían extralimitarse y originar una disputa o peor, aún, herir los sentimientos de alguien que aprecian y alejarla para siempre de su lado.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

La salud debe ser el tema principal en la “agenda” de los dragones. Su cuerpo los obligará a hacer una pausa y visitar al doctor, casi que de urgencia. Escuchen sus propias señales y cuiden de ustedes mismos, podrían estar previniendo una enfermedad muy delicada.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Con el cerdo en su contra, los regidos por la serpiente deberán extremar medidas este día. Conduzcan con mucha precaución y, sobre todo, estén atentos a sus pertenencias, pues la energía de las pérdidas los puede afectar con mayor fuerza. Los documentos importantes también se pueden extraviar hoy, así que sean muy organizados y eviten despistarse.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Querer imponer su punto de vista a como de lugar solo le ocasionará dolores de cabeza a los caballos. Por más seguros que estén de ustedes mismos, las otras opiniones son igual de valederas y pueden, incluso, complementar y mejorar las ideas que tengan el caballo este día. Actúen de manera equitativa y escuchen a todos, especialmente en su trabajo.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Día de cambios y “sacudones” para la cabra. Hoy cualquier cosa provocará que la rutina y los planes que tenía se modifiquen por completo. No se angustien, pues si aceptan las situaciones como se vayan presentando y no luchan contra la corriente, al final de la semana se darán cuenta que fue lo mejor que les pudo haber pasado.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Si no es organizado y administra bien su tiempo, el mono también podría verse afectado con la energía del chancho. Dejen a un lado su celular y concéntrense en todos los pendientes que tienen. Traten de ponerse al día, pues si continúan aplazando sus tareas podrían tener problemas con superiores y clientes. El mes que inicia puede favorecerlos, pero es necesario que pongan de su parte.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

El gallo inicia la regencia del mes, pero aún no logra equilibrar su energía. La soberbia, que tanto los caracteriza y los afecta, de nuevo los dejará mal parados, especialmente con sus socios y compañeros de trabajo. Actúen con humildad, escuchen consejos y sobre todo, no pidan ganancias si no han trabajado para merecerlas.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Gracias al regente del día, el amor le sonreirá al perro. Tal vez este no sea el mejor año en temas amorosos, pero hoy, el cerdo les dará una mano. Quienes ya tienen pareja y llevan tantos días discutiendo con ella, tendrán una oportunidad para dialogar y limar asperezas. Por su parte, quienes están solteros podrán empezar a salir con alguien y podrán construir una relación estable.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Los regentes del día no se verán muy favorecidos con su propia energía. Se sentirán agotados física y mentalmente, pues llevan muchos días enfrentando tormentas, especialmente en su cabeza. Por esto, es mejor que procuren descansar un poco más este día. Un buen rato a solas, escuchándose a ustedes mismos y poniendo en orden sus pensamientos también les será de mucha utilidad.