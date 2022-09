Karol G voló en su Ferrari sobre el Allstate Arena de Chicago en su Strip Love Tour

Karol G brilló en el Strip Love Tour al volar sobre el Allstate Arena de Chicago sobre su propio Ferrari azul. Cantando El Makinón, La Bichota dejó con la quijada en el suelo a sus fans al ver cómo el auto pasaba sobre parte de ellos. Esto sin mencionar que abrió el show en medio de un corazón gigante.

Durante más de una hora, el público de Chicago pudo darse el gusto de disfrutar de La Bichota, Karol G, en el Allstate de Chicago. La arrancada de su Strip Love Tour 2022 y del estreno en su propia gira no solo de su pelo rojo sino de su tema “Gatúbela” fue uno de los momentos más esperados de la noche. Esto sin mencionar que la cantante de reggaetón llegó montada y volando en su propio Ferrari. Ya sabemos que, después de la música, una de las grandes pasiones de la cantante es la velocidad. View this post on Instagram A post shared by Karol G Site (@karolgsite)

Karol G lo logró y repite tour en el mismo año. El $trip Love Tour 2022 arrancó con buen pie sobre un escenario en forma de corazón. Símbolo de esta gira así como toda la sensualidad que demostró sobre tarima al aparecerse junto a sus bailarinas con un atuendo de látex y muchas cadenas. Esto después de volar sobre su Ferrari. View this post on Instagram A post shared by ibyemotion (@ibyemotion) Deslizar a la derecha.

La Bichota visitará casi 20 ciudades de los Estados Unidos con esta nueva gira. Como sabe que Latinoamérica no estará presente en esta primera parte del Strip Love Tour 2022, Karol G ha decidido compartir varios tras cámaras de todo lo que sucede en esta gira. Así como también ha estado mucho más conectada con sus fans a través de Instagram y Twitter enviándoles todos los pormenores y también los códigos de vestimenta a usar para cada uno de sus conciertos. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Uno de los momentos más esperados de la noche fue el estreno en tarima de “Gatúbela“ y Chicago se llevó el privilegio que el tema fuese estrenado sobre escenario ahí. Mucha sensualidad, piel y elementos que juegan con la Karol G que vemos ahora fueron los elementos que sirvió la colombiana para una noche que sin duda fue inolvidable. La Bichota sigue haciendo historia y sigue consagrándose como una de las artistas latinas más importantes del momento y la más rentable junto a su compañero Bad Bunny también. 🎥 Karol G cantando “Gatúbela” en Chicago, Allstate Arena. #STRIPLOVETOUR pic.twitter.com/sEIKoqa5x8— Karol G Media 📸 (@kgsitemedia) September 7, 2022

