Shakira canta junto a su papá en Instagram y celebra sus 91 años

La colombiana Shakira ha celebrado uno de los días más importantes para ella. El cumpleaños número 91 de William Mebarak, su papá. Con un tierno y muy emotivo video que publicó en Instagram, la ex de Gerard Piqué cantó “Hay Amores” junto a su padre y causó una ola de mensajes cargados de cariño para ella en las redes sociales.

“Tal como el amor que siento yo por ti…”, suena la canción. “¿Quién canta?”, pregunta Shakira. William Mebarak responde casi entre dientes. “Yo, yo canto”, responde ella con una sonrisa en la cara mientras canta junto a su papá el tema de la película “El Amor en Tiempos de Cólera”, Hay Amores”. Además acompañó el video con un tierno mensaje: “Feliz cumpleaños al héroe de mi vida. Papito has pasado Covid, dos caídas y dos operaciones. Ha sido mucho este año y aún sigues enseñándome cada día el amor sin límites y la resiliencia”. View this post on Instagram A post shared by 𝐒𝐡𝐚𝐤𝐢𝐫𝐚 𝐏𝐞𝐫𝐟𝐞𝐜𝐭𝐚 (@shakiraperfecta)

Recordemos que apenas se dio a conocer que Shakira y Gerard Piqué se habían separado después de casi 12 años de relación, el papá de la intérprete de “Te Felicito” tuvo una caída y lo tuvieron que trasladar al hospital. El mismo volvió a casa y a los pocos días tuvo que ser de nuevo ingresado de emergencia a un centro asistencial en Barcelona. Tuvieron que realizarse una operación en el cerebro, pues la caída había provocado unos coágulos. A sus 91 años que cumple hoy, William Mebarak sigue acompañando a su hija justo ahora en el momento donde más vulnerable se ha visto. View this post on Instagram A post shared by 𝐒𝖍𝖆𝖐𝖎𝖗𝖆 𝖊𝖓 𝕮𝖍𝖎𝖑𝖊 🇨🇱 (@shakiraenchile)

Amén de la separación del astro del FC BArcelona. Shakira enfrenta un juicio por supuesto fraude fiscal y evasión de impuestos en España. Esto por unos años que el Ministerio de Hacienda de España dice que la cantante residía en Barcelona y ella mantiene que aún no vivía en el país Ibérico. Su padre se ha mantenido a su lado e incluso celebra esta “vuelta al sol” cantando como tantas veces se les ha visto hacer. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Justo el día de hoy Shakira llevó a sus hijos a su primer día de clases. Se le vio más sonriente y abrazó al más pequeño a la vista de la prensa, a quienes les ha sonreído en los últimos encuentros. Su hermano Antonio Mebarak se ha mostrado inseparable de la colombia, sobre todo por la presión mediática que ha conllevado la separación de Piqué. View this post on Instagram A post shared by irem loves shakira ღ (@shakiragiddy)

Justo el jugador del Barça emitió a través de los abogados del equipo un comunicado exigiendo respeto a la privacidad y amenazando a los medios con acciones legales. Esto después que se dieran a conocer las imágenes de Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía Martí agarrados de mano la boda del mejor amigo del futbolista. El catalán asegura que sus familiares y amigos cercanos han sufrido acoso por parte de paparazzis y algunos medios. Asimismo agradeció a los que han respetado el momento que atraviesan. View this post on Instagram A post shared by Mia Barajas (@miabarajas.12)

Mientras las imágenes de Gerard Piqué y Clara Chía Marti siguen llenando las portadas de revistas, hay varios medios que afirman que ya viven juntos en el apartamento de soltero del futbolista en Barcelona. También se han dado a conocer más detalles de su novia. El medio digital Vanitatis dice que la joven de 23 años viene de una familia adinerada y que su padre tiene un bufete de abogados muy prestigioso en la ciudad.

